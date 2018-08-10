Нардеп Ляшко заявил о планах сделать из Баштанки «Олимпийскую деревню»

Народный депутат Украины, глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил о своих планах превратить Баштанский район в Николаевской области в Олимпийскую деревню.

Такую инициативу он высказал 9 августа, в ходе своего визита на Николаевщину, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Нардеп рассказал, что открытие бассейна в Баштанке – это совместная инициатива Ляшко вместе с народными депутатами Андреем Вадатурским и Денисом Силантьевым. Они, кроме того, планируют открыть и крытый бассейн.

— По нашей общей инициативе Андрей Вадатурский, Денис Силантьев, местная власть – все объединили усилия, чтоб дать нашим детям прекрасную инфраструктуру. Но это только начало. Это в первую очередь открытый бассейн, потом закрытый. Спрашивают – где взять деньги? Новые технологии. Возможности. Те же солнечные батареи и будет возможность обогревать воду, - сказал Олег Ляшко.

Народный депутат также сообщил, что планирует открыть в Баштанке спортивный интернат.

— Плюс мы планируем тут открыть спортивный интернат в Баштанке, чтоб наши дети тут занимались, тренировались и сделать Олимпийскую деревню. Но очень важно, чтоб до этой Олимпийской деревни было как доехать. (...) Если мы хотим остановить отток молодежи, чтоб люди не убегали из села, развитие местной громады – вот эти проекты в Баштанке, это возможность, чтоб люди жили. Если есть работа и достойная зарплата, никто никуда не сбежит, - отметил нардеп.

Ляшко считает, что бассейн должен быть в каждом районам и посоветовал местным властям брать пример с Баштанского района. Также нардеп отметил, что транш на строительство бассейна в размере 3 миллионов гривен был сделан по инициативе его и народного депутата Андрея Вадатурского.

— В этом году по нашей инициативе вместе с Вадатурским был сделан очередной транш на социально-экономическое развитие, местная власть, областной бюджет финансирует, уже 3 миллиона пришло, и мы сделаем все, чтоб в этом году бассейн в Баштанке был открыт. Пусть страна не завидует, а берет пример, - добавил нардеп.

Напомним, народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко рассказал о том, по каким направлениям будет работать, если выиграет президентские выборы.