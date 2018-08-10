В Индии политик пришел на заседание парламента одетый, как Гитлер

Индийский политик Нарамалли Сивапрасад появился с парламенте страны одетый, как Адольф Гитлер.

Об этом сообщает Dailymail.

Политик приклеил себе усы из зубной щетки и надел пиджак цвета хаки со свастикой на рукаве. При встрече с коллегами они использовал нацистское приветствие.

Свой поступок Сивапрасад объяснил тем, что хочет добиться больше бюджетных средств для развития своего штата на юге Индии. Таким образом, сказал Сивапрасад, он намекает премьер-министру страны Нарендре Моди, чтобы тот «не наследовал Гитлера». Что именно имел в виду политик, не до конца понятно.

Правительств Моди отрица любые сравнения с нацистским немецким диктатором.

Напомним, что депутат Львовского горсовета от «ВО «Свобода» Марьяна Батюк на своей странице в Facebook разместила поздравление с днем рождения Адольфа Гитлера.