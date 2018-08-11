В САД Николаевщины заявили, что не смогут отремонтировать дорогу «Нечаяное-Очаков» - нет финансирования

Руководство Службы автомобильных дорог Николаевской области заявило, что не сможет отремонтировать дорогу Т-15-13 «Нечаяное-Очаков» в связи с тем, что в бюджетном паспорте на 2018 год не предусмотрены средства для ремонта.

Об этом свидетельствует ответ исполняющего обязанности руководителя САД в Николаевской области Андрея Максименко на информационный запрос заместителя Очаковского городского головы Алексея Васюкова, опубликованный у него на странице в Facebook.

В ответе сказано, что вопрос об улучшении состояние дороги останется нерешенным.

— К сожалению, на сегодняшний день существующее финансирование (около 10% от потребности на эксплуатационное содержание) не позволяет выполнить необходимый объем работ. Учитывая указанное, вопрос улучшения состояния дорог останется нерешенным, и проблема с их критическим состоянием кардинально не изменится, - сказано в ответе.

Это, исходя из информации в ответе, связанно с тем, что средства из государственного бюджета не были включены в паспорт на 2018 год

— Касательно ремонтных работ и выделения средств на текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-15-13 Нечаяное-Очаков, несколько участков дороги были включены в проект плана ремонтных работ по текущему ремонту на 2018 год, но выделение средств из государственного бюджета для проведения ремонтных работ не было включено в паспорт на 2018 год.

Однако в САД заверили, что на сегодняшний день продолжается ямочный ремонт на дороге.

Сам Алексей Васьков кратко прокомментировал ответ.

— Вот так у нас масштабно ремонтируются дороги, - написал заместитель мэра Очакова.

Напомним, народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что обратится в «Укравтодор» по вопросу ремонта трассы Н-11 «Николаев-Днепр».