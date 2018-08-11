Суд признал, что Николаевский облсовет незаконно выделил охотничьи угодья фирме депутата «Оппоблока» Фроленко

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Владимир Фроленко
В четверг, 9 августа, Хозяйственный суд города Киева признал незаконным решение Николаевского областного совета о предоставлении в пользование ООО «СМГ «Буг» охотничьих угодий общей площадью более 8 тысяч га, расположенных в Новоодесском районе, и обязал их вернуть Николаевскому областному управлению лесного и охотничьего хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

С иском в суд о признании решения Николаевского областного совета от 10 ноября 2016 году № 15 незаконным обратился первый заместитель прокурора Николаевской области Александр Белоус.

«Установлено, что обжалуемое решение областного совета принято при отсутствии предусмотренного законом согласования владельца земель запаса государственной собственности и без учета наличия на территории охотничьих угодий пяти объектов природно-заповедного фонда Украины общей площадью 598 га, в пределах которых запрещена охота. В то же время, обжалуемое решение областного совета и договор об условиях использования охотничьих угодий не содержат ни запретов, ни ограничений охоты и использования территориями охотничьих угодий», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что указанными нарушениями законодательства наносится существенный вред государственным и общественным интересам по охране и сохранению объектов природно-заповедного фонда.

Как известно, в январе текущего года прокуратура Николаевской области заявила, что нашла в решениях Николаевского областного совета незаконное предоставление ООО «СМГ «Буг» охотничьих угодий площадью более 8 тысяч гектаров.

В ответ на это в Николаевском областном совете заявили, что незаконность может быть признана только судом.

Отметим, что согласно Единому реестру юридических лиц, в состав учредителей ООО «СМГ «Буг» входит глава фракции «Оппозиционного блока» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко. В своей декларации о доходах Фроленко отметил, что владеет третью капитала в ООО «СМГ «Буг».

Сам же Фроленко тогда заявил, что прокуратура Николаевской области оспаривает выделение охотничьих угодий его фирме «СМГ «Буг» по указанию председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко.

Анатолий Чубаченко

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