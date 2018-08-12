В мэрии Николаева уволился чиновник, отвечавший за формирование имиджа города и сотрудничество с иностранцами

Никита Козыренко В мэрии Николаева уволился начальник отдела международных отношений управления информационной политики и внешних отношений Никита Козыренко. На своей должности он проработал семь месяцев.

Козыренко сообщил на своей странице в Facebook, что написал заявление об увольнении.

«Этот год стал определенным опытом для меня… Опыт большой и за это еще раз благодарю всех! Еще много пробелов в управлении нашим городом, но только в коллаборации власть + горожане мы будем жить в комфортном, а главное современном городе. Мое решение об увольнении было зрелым. Увидимся в ближайшее время!» - написал он.

Напомним, что Козыренко назначила на эту должность 11 января 2018 года Татьяна Казакова, которая на то время исполняла обязанности мэра Николаева. Козыренко является советником городского головы.

Согласно положению о структурных подразделениях исполкома Николаевского горсовета, отдел, которым руководил Козыренко, должен заниматься формированием имиджа Николаева, развивать сотрудничество города с заграничными партнерами, принимать иностранные делегации. За время своей работы Козыренко запомнился инициативой в рамках городской программы «Цифровой город» - намерением установить камеры наблюдения с системой распознавания лиц. Но дальше подписания меморандума между мэрией с частной компанией дело не дошло.