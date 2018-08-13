На снигиревской трассе устанавливают остановочные площадки – вице-губернатор Гайдаржи надеется закончить ремонт дороги в срок

На одном из отрезков трассы Т-15-08 «Калиновка-Снигиревка» уложили верхний слой и установили остановочные комплексы.

Об этом написали в отделе коммуникаций Службы автомобильных дорог Николаевской области.

Верхний слой уложили на отрезке протяженностью около семи километров. Также сообщается, что дорожники установили остановочные площадки.

— В период с 10 по 13 августа на участке км 32 + 206 - км 40 + 000 (возле села Широкое) подрядная организация выполняла работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия ЩМА-20 общей протяженностью 1,1 километров. Кроме того, на указанном участке дорожники выполняют работы по обустройству остановочных площадок, - сказано в сообщении.

В то же время заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи отметил, что провел совещания с подрядчиками и надеется закончить работы в срок.

— После нескольких совещаний с подрядчиками, работающими на Т-1508, они активизировали свою работу и несмотря на выходной продолжают выполнять работы. Надеемся, что все будет выполнено согласно плану-графику, - написал Валентин Гайдаржи.

Стоит отметить, что ранее работы по Т-15-08 обещали закончить в августе.

Напомним, еще в августе 2017 года в ходе визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко сказал, что ремонт планируют завершить уже в октябре 2017-го.

Однако к октябрю закончили лишь 8 километров из 48. В САД заявляли, что дорогу не могут закончить из-за недостатка финансирования, в связи с чем в феврале 2018 года профильные комиссии областного совета выделили на трассу 147 миллионов гривен. Но уже в мае 2018 года руководство САД заявило, что на дорогу не хватает еще 50 миллионов.