«Надеемся на ваше понимание», – капитальный ремонт трассы «Николаев-Днепр» запланирован на 2019-2020 годы

Ремонт трассы Н-11 «Николаев-Днепр» будет осуществляться только в 2019-2020 годах.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций Службы автомобильных дорог Николаевской области.

Как сообщают в САД, на сегодняшний день про заказу службы осуществляют ремонт только для обеспечения проезжаемости. Работы проходят за счет эксплуатационного содержания дорог Николаевской области.

— Для обеспечения безопасного проезда транспортных средств на участке автодороги Н-11 Днепр-Николаев (через Кривой Рог), км 290 + 900-км291 +500 (в пределах села Виноградовка), по заказу Службы автомобильных работ в Николаевской области, подрядная организация выполнила работы по ремонта основания дорожной одежды (профилирования дорожного покрытия с частичным подсыпкой). Данное мероприятие выполнен за счет эксплуатационного содержания автомобильных дорог Николаевской области, - сказано в сообщении.

В Службе сообщили, что проектно-сметная документация для ремонта дороги уже есть, однако сами работы запланированы на 2019-2020 годы при условии финансирования.

— Подчеркиваем, что в рамках государственной программы «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования» Службой автодорог уже разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по текущему среднему ремонту участка автодороги Н-11 Днепр-Николаев (через г.. Кривой Рог), км 265 + 848-км 319 + 335 (от Баштанки в Николаев). При условии надлежащего финансирования выполнение ремонтных работ запланировано на 2019-2020 годы. Служба автомобильных дорог в Николаевской области принимает все необходимые меры для улучшения состояния автомобильной дороги Н-11 Днепр-Николаев (через г. Кривой Рог) и надеется на Ваше понимание и поддержку! – сказано в сообщении.

Напомним, 4 июля сообщалось, что на автодороге Н-11 Николаев – Днепр продолжаются ремонтные работы на участке между селами Добрая Воля и Новополтавка.

Позже стало известно, что ремонтировать участок трассы Н-11 «Днепр-Николаев» будет донецкое предприятие «Дорожное строительство «Альтком», которое выиграло тендер на 111 миллионов.

В свою очередь, народный депутат Олег Ляшко, приехав с визитом на Николаевщину, заявил, что обратится в «Укравтодор» по вопросу ремонта трассы Н-11 «Николаев-Днепр».