Тимошенко, возглавляя правительство в 2005 году, хотела сделать Медведчука вице-премьером, - Ющенко

Юлия Тимошенко во времена своего премьерства в 2005 году предлагала назначить вице-премьером Виктора Медведчука.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил третий президент Украины Виктор Ющенко.

По словам Ющенко, он был шокирован и категорически отказался от этой идеи. После этого, Медведчука предложили назначить послом Украины в России. Однако и этого не случилось.

На просьбу охарактеризовать Медведчука как политика Виктор Ющенко заявил, что не хочет тратить свои слова. На уточняющий вопрос, считает ли он кума российского президента врагом нации, он ответил: «Три точки».

Отметим, что ранее Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, а ситуацию на Донбассе назвал «противостоянием граждан».

Как сообщалось ранее, Луценко подозревает Медведчука в организации госпереворота вместе с Савченко и в подготовке диверсий на Николаевщине. Ранее Парубий передал в ГПУ материалы о причастности Медведчука к антиукраинским действиям на Донбассе.

Отметим, что СМИ сообщали о тайной встрече Путина и Медведчука в аннексированном Крыму.

Также ранее журналисты ТСН выступили против участия жены Медведчука в телешоу на канале 1+1.