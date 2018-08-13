«Делаете из нас идиотов!» – николаевские депутаты заставили Репина закрыть заседание по подготовке к зиме

Депутаты Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок» и «Наш край» заставили заместителя главы Департамента ЖКХ Александра Репина закрыть заседания по вопросам подготовки к зимнему сезону.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В понедельник, 13 августа, в здании Департамента жилищно-коммунального хозяйства должно было состояться совещание по вопросам подготовки к зимнему периоду. В одном из помещений департамента собрались работники, а проводить совещание пришел Александр Репин. Также на заседание пришли депутаты от «Оппозиционного блока» - Павел Зоткин, Дмитрий Жвавый, Артем Грозов и Зинаида Танасевич. Вместе с ними пришел депутат от «Нашего края» Владислав Ентин. Примечательно, что на собрание также пришли представители «Национального корпуса», заявившие, что пришли следить за тем, чтоб «все прошло по закону». Как только Репин начал заседание, Ентин перебил его и спросил, на каком основании он проводит совещание.

— Вы отстранены от занимаемой должности, Александр Федорович в присутствии всех подписал данное решение, - сказал Владислав Ентин.

В ответ на это Александр Репин отметил, что депутаты не имеют полномочия отстранять от должности, а распоряжения от самого мэра не поступало.

— Сессия неправомочна увольнять никакого чиновника. Если Александр Федорович посчитает нужным, он выпустит распоряжение, приказ, какой-либо другой документ..., - сказал Репин.

Ентин парировал тем, что по решению сессии Репин временно отстранен от должности на время проведения комиссии.

— Этот любой документ – есть решение сессии вас отстранить от занимаемой должности на время проведения контрольно-ревизионной комиссии, которая была создана решением сессии городского совета по итогам проведения конкурса. Вы сейчас сидите и из нас делаете идиотов. Я еще раз говорю – на каком основании вы проводите штаб? – спросил депутат.

Артем Грозов, в свою очередь, заявил, что юристы из городского департамента дали свои комментарии, согласно которым по решению сессии Репин отстранен.

— Согласно комментариям юридического департамента, на сессии городского совета было озвучено юристом аппарата рады, что решение вступило в силу и является законным, - сказал Грозов.

Несмотря на комментарии депутатов, Александр Репин попытался начать заседание, однако Ентин снова взял слово и призвал всех членов собрания, если они «уважают себя», уйти.

— У меня есть обращение ко всем, кто здесь находится, если вы уважаете себя, как руководителей, я вам рекомендую покинуть данный зал, не вступать в переговорные процессы и не общаться с отстраненным на сегодняшний день заместителем департамента ЖКХ, а идти выполнять свою работу, ту, которую вы выполняете, за которую вам платят деньги и от которой многие отказываются. Более того, вы все прекрасно понимаете, что то, что было сделано, это было сделано во вред городу, во имя своих личных меркантильных интересов, - сказал Владислав Ентин.

На заседание пришел один из юристов департамента Игорь Набатов, который заявил, что решение сессии к ним приходило, однако для отстранения Репина нужно распоряжение Александра Сенкевича.

— Действительно приходило в Департамент ЖКХ решение сессии об отстранении, но Департамент ЖКХ написал служебную записку на имя городского головы с вопросом, что же делать департаменту ЖКХ. В чем вопрос. Согласно закону о местном самоуправлении, принять на работу и увольнение – это парафия городского головы, - казал Игорь Набатов.

Однако депутаты продолжали спорить, утверждая, что и на основании решения сессии Александр Репин должен быть отстранен. В ходе дискуссии Александр Репин заявил, что не собирается никого перебивать и ни с кем спорить. С этими словами он покинул заседание.

Ранее сообщалось, что на жестком диске, который исчез из департамента ЖКХ Николаевского горсовета, находилась переписка не работающих в структурном подразделении людей и секретаря конкурсной комиссии, в которой были рекомендации, как проводить отбор управляющей компании.