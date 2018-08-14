«Договора между ООО «Город для людей Николаев» и Репиным - незаконны», - отчет о проверке конкурса управляющих компаний

Временная контрольная комиссия, созданная для проведения проверки и выявления возможных фактов нарушений, которые были допущены во время проведения конкурса по назначению управляющего для многоквартирных домов Николаева, единогласно проголосовала за решение, что отбор был незаконным.

Об этом свидетельствует отчет о работе временной контрольной комиссии, утвержденный в понедельник, 13 августа, который имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ».

На данный момент весь отчет занимает 20 страниц печатного текста. В нем рассматривается хронология событий проведения конкурса, выдержки из законодательных актов и замечания комиссии. В частности, в документе указывается, что конкурс был объявлен 7 июня, тогда же на официальном сайте Николаевского городского совета была опубликована конкурсная документация, которая только спустя месяц была дополнена файлом с информацией о техническом состоянии домов, вынесенных на конкурс. При этом, в отчете указывается, что никто из опрошенных работников департамента ЖКХ не знает, кто опубликовал сообщение о проведение конкурса в местном издании «Южная правда», так как договора с этим изданием у департамента нет. Также в ДЖКХ нет информации о том, кто разместил объявление о конкурсе в газете «Вечерний Николаев».

«В своих объяснениях начальник отдела координации и общественных связей департамента ЖКХ ММР Бойко С.П. высказала предположение, что информационное сообщение (объявления) в газете «Южная правда» мог разместить Андрей Волков (вероятно советник городского головы)», - говорится в отчете комиссии.

Вместе с тем, у контрольной комиссии возникли вопросы и к составу конкурсной комиссии.

«К составу конкурсной комиссии у ВКК (временной контрольной комиссии, - ПН) есть много вопросов. Почему в составе конкурсной комиссии отсутствуют представители исполнительного комитета, управления коммунального имущества, Николаевской облгосадминистрации, почему в составе комиссии нет юриста? Из объяснений первого заместителя директора департамента ЖКХ ММР Кузнецова В.В. следует, что к участию в конкурсной комиссии не приглашались представители общественных объединений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и органов самоорганизации населения, как это предусмотрено Порядком (который был разработан Минрегионстроем, - ПН). Состав конкурсной комиссии лично подготовил Репин А.В. и предоставил Кузнецову В.В. на утверждение, что тот и сделал», - говорится в отчете.

При этом комиссия приходит к выводу, что учитывая тот факт, что ряд людей имеют непосредственное отношение к главе конкурсной комиссии Александру Репину, «при утверждении состава конкурсной комиссии было искусственно сформировано простое большинство для принятия любых решений конкурсной комиссии».

Также у контрольной комиссии возникли вопросы к конкурсной документации. Оказалось, что ее должны были разработать и утвердить члены конкурсной комиссии, на своем первом заседании 5 июня, что сделано не было. Спустя месяц после начала отбора, 13 июля, конкурсной комиссии предложили подписать задним числом решение об утверждении документации по отбору управляющей компании. Помимо этого, по мнению комиссии, в документации были допущены ошибки, а номер телефона контактного лица был большую часть времени недоступен для потенциальных участников отбора.

В свою очередь, контрольная комиссия пришла к выводу, что есть вопросы к тому, как именно формировались лоты с перечнем домов на конкурс и к перечню услуг, которые будут предоставляться управляющей компанией. В частности, в перечень лотов вошли дома, в которых уже создано ОСМД, дома, которые физически отсутствуют в Николаеве и т.п.

«В конкурсной документации, утвержденной приказом департамента ЖКХ, отсутствует приложение, в котором содержатся технические характеристики каждого объекта конкурса. Отсутствие технических характеристик объектов конкурса не позволила потенциальным участникам конкурса рассчитать экономически обоснованный тариф на коммунальные услуги, о чем было указано в пояснениях руководителей ЖКУ ММР «Пивдень», ЖКП НГС «Бриз», КП «ДЕЗ« Корабел », КП« ДЕЗ «Океан», КЖЕП НГС «Заря», КП «ДЕЗ« Пилот», - говорится в отчете и отмечается, что техническая характеристика домов была приобщена к конкурсной документации за день до раскрытия предложений.

Также комиссия в своем отчете сообщает, что при рассмотрении тщательно проверялись конкурсные предложения участников конкурса ЖКП «Пивдень», ЖКП НГС «Бриз» КП ДЕЗ «Корабел», КП ДЕЗ «Океан», «о чем свидетельствуют многочисленные пометки на страницах конкурсных предложений, обнаружены членами ВКК при осмотре конкурсных предложений вышеупомянутых участников конкурса».

«Что касается Конкурсных предложения участника конкурса ООО «Город для людей Николаев», то только по объекту конкурса №1 конкурсное предложение состоит из 12266 страниц. Даже, для поверхностного рассмотрения такого объема документации потребовалось несколько часов, а таких объектов конкурса три. Очевидно, конкурсные предложения ООО «Город для людей Николаев» по объектам конкурса №1,2,3 тщательно ни рассматривались, никаких пометок, аналогичных заметкам к конкурсной документации участников конкурса ЖКП«Пивдень», ЖКП НГС «Бриз» КП ДЕЗ «Корабел », КП ДЕЗ «Океан », на листах конкурсных предложений сделано не было», - говорится в отчете.

В завершающей части отчета о работе, контрольная комиссия приходит к выводу, что конкурсная комиссия справедливо отклонила предложения ЖЭКов, но указывает, что предложение ООО «Город для людей Николаев» не соответствует установленному законом порядку.

«Оценка конкурсных предложений ООО «Город для людей Николаев» конкурсной комиссией не проводились, баллы по критериям оценки конкурсных предложений конкурсной комиссией не начислялись, что является нарушением Порядка и конкурсной документации», - считает комиссия.

Также в отчете отмечается, что договора, подписанные Репиным по поручению Виталия Кузнецова, который на тот момент был и.о. директора департамента ЖКХ, не соответствуют закону.

«Договора, которые были подписаны Репиным А.В. не были проработаны соответствующими службами департамента ЖКХ, не содержат ни «визы» ни с работников отдела, кадров и юридического обеспечения департамента ЖКХ ММР, ни штемпельного отпечатка с надписью «Отдел кадров и юридического обеспечения», который проставляется на каждой договор, когда соответствующий проект договора готовится отделом кадров и юридического обеспечения департамента ЖКХ. Договора, заключенные между ООО «Город для людей Николаев» и совладельцами многоквартирных домов, в лице заместителя директора департамента ЖКХ - начальника управления жилищного хозяйства Репина А.В., не соответствуют Закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах», - пришла к выводу комиссия.

В результате, контрольная комиссия рекомендует отстранить Александра Репина от должности заместителя директора департамента ЖКХ и обратиться к правоохранительным органам, чтобы привлечь его к ответственности.

На данный момент, отчет принят за основу и будет утвержден на следующем заседании контрольной комиссии. После этого, отчет будет вынесен на рассмотрение сессии Николаевского городского совета. Депутаты, входящие в контрольную комиссию ожидают, что он станет основой судебного иска для признания договоров с ООО «Город для людей Николаев» недействительными.

Как известно, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной за три недели до начала конкурса. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

Комментируя итоги отбора управляющей фирмы, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что победа в конкурсе на обслуживание домов в трех микрорайонах ООО «Місто для людей – Миколаїв» стала для него сюрпризом, однако после общения с руководством департамента ЖКХ вопросов к фирме у него не осталось.

По состоянию на 16 июля заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин подписал все договора с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов.