Для реконструкции николаевского ж/д вокзала в облсовете позвали проектантов «Укрзалізниці» и намеренны обратиться ко всем нардепам

Для того, чтоб создать проект реконструкции железнодорожного вокзала в Николаеве, в Николаевском областном совете хотят привлечь проектантов из ПАО «Укрзалізниця», а поспособствовать выделению денег из государственного бюджета попросят всех народных депутатов от Николаевщины.

Об этом шла речь в эфире телеканала «Николаев».

По словам главы рабочей группы по реконструкции ж/д вокзала, депутата областного совета от фракции «Оппозиционный блок» Ильи Резникова, городские архитекторы создадут проект, который будет соответствовать пожеланиям общественности, а вместе с этим к разработке проекта привлекут экспертов из ПАО «Укрзалізниця». Существующий же проект, который обошелся бы в 89 миллионов гривен, членов рабочей группы не удовлетворил.

— Мы договорились о том, что «Укрзалізниця» пришлет проектантов, которые проектировали этот проект. И сделает совещание с нашим архитектурным советом. Присутствовал на рабочей группе один из представителей Нефедов, подготовить предложения с архитектурной точки зрения по отношению к фасаду здания и к внутреннему переустройству вокзала, чтобы проектанты, которые проектировали этот проект, приедут, чтобы они увидели проект, который хочет видеть громада, - сказал Илья Резников.

Депутат добавил, что для помощи в выделении средств на реконструкции привлекут всех нардепов Николаевщины.

— Будем обращаться ко всем нашим народным депутатам, а может быть даже не только к нашим. Для того, чтоб этот проект, если мы его согласуем, был внесен в бюджет следующего года, чтоб мы не ездили, не просили: «Дайте нам 100 тысяч», - добавил Илья Резников.

Напомним, глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко предложил вместо реконструкции здания железнодорожного вокзала Николаева полностью его снести и построить новое «открытое здание европейского уровня».

В то же время главный архитектор Николаева Андрей Цымбал заявил, что руководство Николаевского железнодорожного вокзала не собирается согласовывать и переделывать проект его реконструкции, а также не предоставило необходимую документацию.

В то же время глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила премьер-министру Владимиру Гройсману рассмотреть возможность о передаче ж/д вокзала в собственность области.