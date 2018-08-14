«Даже и не думайте», – депутат облсовета заявил, что в «Укрзалізниці» отказали передать николаевский ж/д вокзал в собственность области

Руководство ПАО «Укрзалізниця» отказало Николаевскому областному совету забрать железнодорожный вокзал в собственность области.

Об этом заявил глава рабочей группы по реконструкции вокзала, депутат облсовета от фракции «Оппозиционный блок» Илья Резников в эфире на телеканале «Николаев».

Как сообщил Резников, областные депутаты, будучи в Киеве, встретились с руководством «Укрзалізниці», где им отказали передавать здание вокзала в на баланс.

— Виктория Викторовна когда ставила вопрос перед Гройсманом о том, чтобы может быть есть возможность передать в собственность, то нам ответ на встрече 2-го числа был категорический: «Даже и не думайте». Это сказал нам начальник управления, ну, наверное, от имени акционеров «Укрзалізниці», - сказал Резников.

В свою очередь, глава облсовета Виктория Москаленко возмутилась тем, что здание, находясь на балансе у «Укрзалізниці», в ужасном состоянии. А передавать его не хотят, как считает глава облсовета, потому что получают с него прибыль.

— Разговор был о том, что им это здание, по сути, дает прибыль, потому что через него предоставляются услуги по перевозкам. Вопрос только в том, чем мы возмущены – депутаты областного совета, и мы не успокоимся, пока не будет результата. Если здание в собственности ПАО «Укрзалізниця» - это, по сути, собственник здания. Да, у нас тоже есть здания не в идеальном состоянии, есть те, над которыми мы работаем, выделяем деньги, мы все равно контролируем состояние зданий. Это здание в ужасном состоянии, - отметила Москаленко.

Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила премьер-министру Владимиру Гройсману рассмотреть возможность о передаче ж/д вокзала в собственность области.

В свою очередь, для того, чтоб создать проект реконструкции железнодорожного вокзала в Николаеве, в Николаевском областном совете хотят привлечь проектантов из ПАО «Укрзалізниця», а поспособствовать выделению денег из государственного бюджета попросят всех народных депутатов от Николаевщины.