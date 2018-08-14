В Минрегионе утвердили три проекта водоочистных сооружений на 15 миллионов для Николаевщины

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины утвердило три проекта реконструкции водоочистных и водозаборных сооружений в Николаевской области.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.

Все три проекта будут направлены на реализацию задач и мероприятий Общегосударственной целевой программы «Питьевая вода Украины» на 2011-2020.

Сообщают, что планируется реконструкция и строительство водоочистных и водозаборных сооружений на территории Вознесенского, Доманевского и Первомайского районов области. В частности, в Вознесенске реконструируют водозаборные сооружения для повышения водообеспеченности города. В селе Прибужье Доманевского района построят и оборудуют разведывательно-эксплуатационную скважину. В Первомайском районе оборудуют коллективную установку доочистки воды для питьевых нужд.

Общая сметная стоимость трех проектов составляют около 15 миллионов, среди которых более 13 миллионов - средства госбюджета и около 1,5 миллиона - софинансирование за счет местных бюджетов.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области все предприятия, занимающиеся водоснабжением, обеззараживают воду.