«Цепные псы получили команду «Фас», – Гладун возмутилась выговором мэра Николаева Сенкевича и намерена подавать в суд

Глава Ингульского района Николаева, депутат Николаевского областного совета от фракции «Оппозиционный блок» Светлана Гладун возмущена вторым выговором городского головы Александра Сенкевича, который, исходя из документации, был объявлен за исправленные проблемы в районе.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

Главу Ингульского района возмутил тот факт, что выговор был объявлен без предупреждения и дан не ей, а сотруднице администрации.

«Цепные псы получили команду «Фас» и со слюной у рта бросились выполнять команду? Вчера цветы, сегодня выговор. Без разговора, без предупреждения, врученный не мне, а вызванной сотруднице администрации. Мэр всегда утверждает, что только суд может определить, кто прав, кто виноват. Суд, значит суд!» – написала Светлана Гладун.

Вместе с записью, Светлана Гладун опубликовала у себя на странице документы. Первый, датируемый 27 июля 2018 года – служебная записка. В ней сказано, что работниками департаментов мэрии был проверен Ингульский район и были найдены «значительные загрязнения» по четырем адресам. Служебную записку подписал директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев. 30 июля Светлана Гладун написала служебную записку на имя Александра Сенкевича, в которой отчиталась, что по обозначенным четырем адресам уборка провелась. Однако уже 10 августа Сенкевич объявляет Гладун выговор.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Светлана Гладун подтвердила, что действительно намерена подать на городского голову в суд. По ее словам, это уже не первый безосновательный выговор. 1 июня Александр Сенкевич объявил выговор главам трех районов – Ингульского, Центрального и Заводского. Однако, как сообщила Светлана Гладун, выговор был объявлен без оснований и без объяснительной записки.

— Я буду подавать в суд, потому что первый выговор был обьявлен безосновательно, без обьяснительной записки и вот второй, - сказала Светлана Гладун.

Выговоры Сенкевича Гладун связывает исключительно с политической составляющей.

— Здесь только политика – больше ничего. Мой район далеко не худший, я живу в Соляных, а сама депутат от Корабельного района. Это ожидаемо. Война, значит война, - добавила Гладун.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич посетовал на состояние стоянки, которая находится перед гипермаркетом «Велмарт» по проспекту Богоявленскому, где стоят аттракционы и множество будок.