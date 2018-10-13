«Кума, ты жива?»: В Черновцах девушка попала в ДТП во время прямого эфира в Instagram

В Черновцах на проспекте Независимости девушка за рулем попала в ДТП во время прямого эфира в Instagram.

Соответствующее видео опубликовано на видеохостинге YouTube.

На видео девушка начинает вести прямую трансляцию в «Instagram» и призывает другую девушку позировать на камеру. Через несколько секунд слышен звук удара в другой автомобиль.

После аварии девушка спрашивает живая ли ее кума и сразу пытается найти телефон.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не погиб.

Напомним, в Чехии две девушки попали в смертельное ДТП, когда вели онлайн-трансляцию в Facebook.