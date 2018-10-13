В ближайшее время эти изменения в Конституцию будут приняты, – Президент о евроантлантическом курсе Украины

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Президент Петр Порошенко надеется, что изменения в Основной закон Украины, которые закрепят евроатлантические стремления украинского народа, будут приняты в ближайшее время.

Об этом Глава государства сказал во время выступления на торжественном посвящении курсантов Херсонской морской академии пополнения 2018 года.

- Четыре года назад украинский народ совершил цивилизационный выбор в пользу европейского будущего, а несколько недель назад украинская Верховная Рада поддержала предложения Президента об изменениях в Конституцию относительно закрепления в Конституции европейского и евроатлантического выбора украинского народа, - напомнил Петр Порошенко.

- 321 голос «за». Более конституционное большинство является твердой залогом, что в ближайшее время эти изменения в Конституцию будут приняты, - добавил Президент.

Глава государства также выразил убеждение, что ключ к этому европейского выбора - не только в реформировании экономики, правовой и политической системы.

- Ключ к этому есть и образовательная реформа. Такая по которой мы войдем на равных с европейским интеллектуальным пространством, - отметил он.

Роман Свиридов

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