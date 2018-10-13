В ближайшее время эти изменения в Конституцию будут приняты, – Президент о евроантлантическом курсе Украины

Президент Петр Порошенко надеется, что изменения в Основной закон Украины, которые закрепят евроатлантические стремления украинского народа, будут приняты в ближайшее время.
Об этом Глава государства сказал во время выступления на торжественном посвящении курсантов Херсонской морской академии пополнения 2018 года.
- Четыре года назад украинский народ совершил цивилизационный выбор в пользу европейского будущего, а несколько недель назад украинская Верховная Рада поддержала предложения Президента об изменениях в Конституцию относительно закрепления в Конституции европейского и евроатлантического выбора украинского народа, - напомнил Петр Порошенко.
- 321 голос «за». Более конституционное большинство является твердой залогом, что в ближайшее время эти изменения в Конституцию будут приняты, - добавил Президент.
Глава государства также выразил убеждение, что ключ к этому европейского выбора - не только в реформировании экономики, правовой и политической системы.
- Ключ к этому есть и образовательная реформа. Такая по которой мы войдем на равных с европейским интеллектуальным пространством, - отметил он.