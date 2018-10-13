Порошенко уволил главу Минобороны Полторака с военной службы

Президент Украины Петр Порошенко принял рапорт министра обороны, генерала армии Украины Степана Полторак об увольнении с военной службы и принял решение о продлении его работы в должности министра.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства напомнил, что в соответствии с требованиями Закона Украины «О национальной безопасности Украины» уже с 1 января следующего года должность Министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо.

«Исходя из этого, Степан Тимофеевич Полторак подал соответствующий рапорт. И я, откровенно говоря, Степан Тимофеевич, с очень тяжелым сердцем, этот рапорт принял - об увольнении генерала армии Украины Полторака с военной службы », - сказал Петр Порошенко.

Президент подчеркнул, что Закон «О национальной безопасности» согласован с партнерами Украины по НАТО, и такая процедура предусмотрена.

Также Президент вручил Степану Полтораку орден Богдана Хмельницкого I степени.

Справка: Полторак Степан Тимофеевич – украинский военный деятель, генерал армии Украины, министр обороны Украины, бывший командующий Национальной гвардии Украины и внутренних войск МВД Украины.

Родился 11 февраля 1965 года в селе Веселая Долина Одесской области. Окончил Орджоникидзевское высшее военное командное училище им. С. М. Кирова МВД СССР и Академию Вооруженных сил Украины. С августа 1983 года - на военной службе.

С марта 2002 года - начальник Академии внутренних войск Министерства внутренних дел Украины.В 2003 году Полторак Степан Тимофеевич защитил диссертацию кандидата педагогических наук на тему «Педагогические условия формирования умений командира подразделения у будущих офицеров МВД Украины».

Полторак Степан Тимофеевич проходил службу в должностях командира взвода, роты, начальника штаба батальона, командира батальона, полка, бригады. Кандидат педагогических наук, доцент, генерал-майор, занесен на Доску почета внутренних войск МВД Украины.

26 февраля 2014 года исполняющий обязанности президента Украины, спикер парламента Александр Турчинов освободил Станислава Шуляка от должности начальника Главного управления - командующего внутренних войск Министерства внутренних дел Украины. 28 февраля 2014 года указом №171/2014 Турчиновым был назначен генерал Полторак на эту должность. 19 марта 2014 года Турчинов внес в Верховную Раду проект постановления о назначении генерал Полторака на должность командующего Национальной гвардии Украины. Однако, 1 апреля 2014 года Верховная Рада не проголосовала за его кандидатуру.

15 апреля 2014 года постановлением №4485 был утвержден в должности командующего Национальной гвардии Украины. Соответствующее решение поддержало 235 парламентариев. 14 октября 2014 года Верховная Рада утвердила назначение Степана Полторака на пост министра обороны Украины. За его кандидатуру, внесенную в парламент президентом Украины, проголосовали 245 народных депутатов. 27 октября 2014 года президент Украины Петр Порошенко указом №827/2014 ввел Степана Полторака в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.