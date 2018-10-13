Чиновникам Николаевщины поручили собрать 600 человек для столичного молебна за автокефалию УПЦ вместе с Порошенко

В Николаевской области чиновникам поручили организовать 600 человек для участия в Киеве 14 октября в молебне за автокефалию украинской православной церкви.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Николаевском городском совете.

13 октября через соцсети Петр Порошенко призвал на людей прийти на этот молебен на Софийской площади.

По словам собеседника издания, из Николаевской мэрии поездку людей должен курировать заместитель городского главы Владимир Крыленко.

Редакция попыталась связаться с заместителем мэра, но он сослался на занятость и кратко лишь рассказал, что лично никуда не уезжает из Николаева и остается 14 октября в пределах города.

В то же время издание «Страна» опубликовала документ, согласно которому Киево-Святошинская районная администрация Киева предписала руководителям органов местного самоуправления предоставить людей для участия в мероприятии «в максимально возможном количестве» от каждого населенного пункта.

Сбор намечен на 8 утра 14 октября на Софийской площади у памятника Богдану Хмельницкому.

Отмечается, что членов делегации просят обеспечить транспортом и питьевой водой.