«За двойное гражданство наказывать не будут», - Министр иностранных дел Климкин

Двойное гражданство не разрешено украинским законодательством, но наказывать за это не будут.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в Ужгороде в субботу, 13 октября, после встреч с венгерской общиной, пишут "Украинские новости".

"Двойное гражданство не предусмотрено украинским законам - эти законы нужно выполнять, но наказывать за это двойное гражданство никто не собирается", - цитирует его слова агентство.

Климкин также подчеркнул, что владельцы венгерского паспорта не могут быть госслужащими в Украине.

"Но опять-таки, 19-я статья закона о государственной службе: если у тебя есть двойное гражданство - ты не можешь быть государственным служащим", - заявил Климкин.

Он также назвал "мифами" информацию о возможности депортировать украинцев с венгерскими паспортами или не пропускать их через госграницу. Климкин заверил, что украинская власть не намерена депортировать жителей Закарпатья, которые получили венгерское гражданство и не намерен препятствовать пересечения ими государственной границы. Министр добавил, что осуждает любые петиции о депортации из Украины людей, которые получили второе венгерское гражданство, хотя они и сделали это противозаконно.

Кроме того, министр сказал, что все представители венгерской общины, с которыми он встречался, заверили его, что готовы выполнять украинские законы.

Напомним, 4 октября министерство иностранных дел Украины передало послу Венгрии в Украине ноту о высылке венгерского консула из Берегового на Закарпатье, после появления информации о выдаче венгерских паспортов гражданам Украины. Генеральная прокуратура поручила Службе безопасности Украины расследовать возможные получения Украинская гражданства Венгрии в Закарпатской области.

При этом, по информации МИД Украины, Венгрия уже выдала более 100 тысяч паспортов жителям Закарпатской области.

Стоит отметить, что председатель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий летом 2017 года рассказал, что У САП есть официальный ответ Лондона, что отстраненный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров является подданным Великобритании с 2012 года.

Также напомним, что Президент Украины Петр Порошенко в конце апреля 2017 года, подписал указ о прекращении гражданства нардепа Андрея Артеменко, который ранее якобы передал бывшему советнику Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией. Согласно этому плану предлагалось сдать в аренду Крым.