ЕБРР сменил директора в Украине – им стал управляющий банками Румынии и Болгарии

Европейский банк реконструкции и развития решил сменить своего представителя в Украине – вместо Франсиса Малижа им станет Маттео Патроне.

Об этом написал Малиж у себя на странице в Facebook.

«Меня в должности заменит Маттео Патроне (действующий представитель ЕБРР в Румынии и Болгарии)», - написал Малиж.

Франсис Малиж добавил, что у Украины есть «друг в Лондоне».

«Я оставляю Украину, но Украина не оставляет меня. Теперь у вас есть новый друг в Лондоне», - написал он.

Также Малиж сообщил, что представит Патроне на новой должности в ближайшие недели.

Напомним, против руководителя Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумы Чакрабарти начато расследование из-за сбора личных данных акционеров.