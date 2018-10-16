Фигурировавшая в «инсулиновом деле» Янишевская уволилась с должности замглавы Николаевской ОГА

Оксана Янишевская Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Оксана Янишевская, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, уволилась с занимаемой должности.

Об этом идет речь в ответе на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ» за подписью первого заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслава Боня.

В документе указано, что Янишевская написала заявление об увольнении 21 сентября текущего года, которое в этот же день и было подписано. Также ей фактически выплатили 6 тысяч 276 гривен (насчитано 7 тысяч 796 гривен с учетом отчисления налогов и сборов в размере 1 тысяча 520 гривен) компенсации за не использованные 25 календарных дней ежегодного основного отпуска.

Как известно, Оксана Янишевская была назначена на должность заместителя главы Николаевской ОГА по гуманитарным вопросам в мае 2014 года. Тогда главой облгосадминистрации был Николай Романчук. В июле того же года должность главы ОГА занял политический соратник Янишевской Вадим Мериков и Янишевская осталась на должности.

Когда в ноябре 2016 года главой ОГА был назначен Алексей Савченко, Янишевская ушла в отпуск по уходу за ребенком. На ее место был объявлен конкурс. На данный момент должность заместителя главы ОГА по гуманитарным вопросам занимает Евгений Шевченко.

Отметим, что в электронной декларации экс-чиновницы за 2014 год указано, что на тот момент она имела автомобиль «Hyundai Sonata» 2007 года выпуска. Уже в 2016 году Янишевская приобрела «Volkswagen Touareg» 2006 года, стоимость которого на момент приобретения составляла 200 тысяч гривен. Кроме того, согласно декларации за 2014 год, у экс-замглавы ОГА на счетах в банке было 28 тысяч 864 гривны, а ее годовая заработная плата составила 105 тысяч 799 гривен. Уже в 2017 году Янишевская в декларации указала, что имеет наличными 17 тысяч евро и 42,5 тысячи долларов.

Напомним, экс-директор Николаевской областной базы специального медицинского снабжения полковник запаса Сергей Леженцев сообщил о коррупционных схемах при закупках инсулина, которые курировала вице-губернатор Оксана Янишевская. По его словам, он всячески ей противостоял, чтобы не допустить нарушения закона при проведении торгов, в результате чего и лишился должности.

По факту его заявлений о злоупотреблениях со стороны Янишевской и других должностных лиц областной государственной администрации было открыто два уголовных производства - по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины. («Злоупотребление властью или служебным положением») и по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины («Служебный подлог»).

2 февраля 2017 года с должности начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации была уволена Маргарита Капуста. А в апреле ей объявили о подозрении по «инсулиновому делу».

Позже выяснилось, что в полиции закрыли «инсулиновое дело», в котором фигурирует Янишевская, поскольку «суд не дал возможности выйти на «материальные следы», а именно не дал разрешение на проведение следственных действий, в том числе обысков. Прокурор Николаевской области Тарас Дунас тогда заявил, что закрытие уголовного производства было вынужденным в связи с истечением 10-ти месячного срока досудебного расследования.