Экс-мэр Глухова, баллотирующийся в президенты, продал свой конопляный бизнес – в СМИ утверждают, что бизнес получила компания-партнер

Бывший городской голова Глухова и один из кандидатов на пост Президента Украины Мишель Терещенко продал свой бизнес по выращиванию льна и конопли.

Об этом он заявил в интервью АгроИнсайдеру (iAgro).

«Три недели назад я продал свой бизнес бельгийской компании. То есть он – уже не мой», – пояснил Мишель Терещенко.

Он не уточнил название компании-покупателя. Как сообщает, iAgro, речь идет о бельгийской компании-партнере, с которым Терещенко начинал свой бизнес в Украине.

По мнению Терещенко, политику и бизнес «невозможно связать».

«Если вы выбрали политическую карьеру, вам нужно служить, помогать людям. Это миссия. Когда я начинал работать как глуховский городской глава, то видел, что единственный шанс для города получить инвестиции – стать кластером выращивания льна и конопли, потому что в Глухове давно работает институт этих культур», – пояснил Терещенко.

По словам Терещенко, наибольшую прибыль на гектар дает конопля.

На вопрос, какими бы были его шаги в сфере сельского хозяйства в случае победы на президентских выборах, он ответил: «Первый закон будет о конопле. Надо дать возможность выращивать коноплю не только технического использования, но и для пользования».

«Я считаю, что это очень срочно. Сейчас наблюдается бешеный рост рынка, особенно в Канаде, США. Но это не решение президента. Надо готовить закон и проводить его в парламенте», – добавил он.

Напомним, что ранее Мишель Терещенко анонсировал первый в Украине европейский центр терапии марихуаной в Глухове.