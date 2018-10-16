Экс-замполит николаевской 79-ой бригады Савка принес присягу народного депутата Украины

Иван Савка Бывший заместитель командира 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Ивана Савку принял присягу народного депутата Украины.

Соответствующее мероприятие прошло в начале утреннего заседания парламента во вторник, 16 октября.

Как известно, Иван Савка был включен в избирательный список политической партии «Народный фронт» под № 84 и получил мандата от новоизбранного члена Центральной избирательной комиссии Ирины Ефремовой. Перед Савкой в списке находились еще двое кандидатов, но они отказались от возможности стать нардепами.

Кроме того, от партии от Радикальной партии Олега Ляшко ибранным аналогичным образом нардепом стал Александр Гулак, заменивший теперь уже члена ЦИК Татьяну Юзьковую.

Напомним, как блогер Серж Марко на своей странице в Facebook рассказал, что Савка ранее подал документы на награждение себя орденом Богдана Хмельницкого и указал в них, что якобы застрелил российского снайпера. Сделал он это якобы из пистолета Макарова с дистанции 300 метров.