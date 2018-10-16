Раде не хватило голосов, чтобы снять неприкосновенность с «оппозиционера» Вилкула

Александр Вилкул Во вторник, 16 октября, Верховная Рада Украины не поддержала постановление Генпрокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности с народного депутата от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула.

Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Как известно, 18 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду Украины представления на снятие непрокосновенности нардепов от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова.

За привлечение Вилкула к ответственности проголосовали только 137 депутатов из 226 необходимых.

Спикер парламента Андрей Парубий назвал это голосование «позором украинского парламента».

В то же время Юрий Луценко напомнил, что уголовное производство в отношении Вилкула расследуется прокуратурой Днепропетровской области. По версии следствия Вилкул в бытность главой Днепропетровской ОГА в 2011 году передал более 15 гектаров земельных участков, что не входило в его полномочия. В последствии эти земли были уничтожены карьерами и не подлежат использованию в сельском хозяйстве, что нанесло ущерб государству в размере 500 тысяч гривен.

Помимо это, как отметил Генпрокурор, Вилкул своим распоряжением сменил целевое назначение более 20 гектаров земли, чем нанес ущерб государству в размере 5 миллионов гривен. А глава Днепропетровской РГА Кобылянский признал свою вину в причастности к этим схемам.

– Уважаемый Юрий Витальевич, я никуда не убегу и не буду договариваться. На допросы я хожу, телефон мой прослушивали. Я буду защищать не только себя, а всех, кого унижают и над кем издеваются. Требую, чтобы прекратили давление на свидетелей и на моих адвокатов, – заявил в ответ Вилкул.

Луценко же назвал это «крокодиловыми слезами» и заявил, что слова о якобы прослушивания телефона народного депутата являются ложью.

Стоит отметить, что большинство всех фракций, кроме «Самопомощи», либо не голосовали, либо голосовали против, либо отсутствовали в зале.

Напомним, в конце 2013 года экс-губернатор Николай Круглов отдал в долгосрочную аренду около 250 гектаров земли в Очаковском районе под солнечные станции малоизвестным фирмам, которые связывали с экс-главы СНБО Украины Андреем Клюевым.

По данному факту в июне 2015 года было открыто уголовное производство, расследованием которого занимались сотрудники следственного управления УМВД Украины в Николаевской области. Однако в итоге никому так и не было сообщено о подозрении.