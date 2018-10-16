Глава Николаевской ОГА заявил, что Николаевщина готова ответить на возможные провокации из-за получения автокефалии УПЦ

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил, что Николаевская область готова к возможным провокациям в связи с получением Украиной автокефалии.

Об этом он заявил 12 октября, в ходе пресс-конференции.

Савченко напомнил, что в Николаевской области до сих пор стоит «желтый уровень» террористической угрозы, а силовики, в свою очередь, имеют план противодействия возможным провокациям.

— За счет нашего гарнизона и тех возможностей, которые у нас есть, мы готовы сегодня предоставить отпор. Для тех кто забыл, напомню: на Николаевщине до сих пор не снята «желтая карточка» террористической угрозы, поэтому если соответствующие службы будут видеть определенные угрозы, в действие будет введен четкий план, предусмотренный в таких случаях. Если это будет сделано, то мы получим поддержку дополнительных государственных сил, которые смогут бороться с вызовами. И еще раз хочу напомнить, что тот? Кто придет к нам с войной, то получит адекватный отпор, - заявил Алексей Савченко.

Также глава ОГА отметил, что автокефалия для Украины – это доказательство бессилия России в попытках дестабилизировать украинское государство.

— Сегодня мы имеем очередное доказательство того, что как бы ни старалась Московия нас уничтожать - это ей не удалось. Можно политически или физически уничтожить конкретного человека, но невозможно уничтожить нашу культуру, традиции, язык, церковь и сознание, - добавил Савченко.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что Украина получила право на создание Поместной соборной православной церкви. В то же время президент России Владимир Путин вечером 12 октября провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждался вопрос автокефалии украинской церкви.