Порошенко считает, что пенсионерам, получающим ниже прожиточного минимума, надо выплачивать компенсации

Президент Украины Петр Порошенко считает, что в государственном бюджете должны быть предусмотрены средства на выплату компенсаций пенсионерам, получающим пенсии ниже прожиточного минимума.

Об этом заявили в пресс-службе Президента.

Сообщается, что к Петру Порошенко обратился Председатель Бартатовского сельского совета Львовской области Андрей Островский, который отметил, что представляет одну из общин области.

«В моей общине, как и по всей Украине, очень много пенсионеров... И сейчас повышение тарифов, а размер минимальной пенсии в 1500 гривен, как говорят в народе: «это не серьезно», - сказал председатель.

Андрей Островский попросил главу государства рассмотреть этот вопрос.

Глава государства подчеркнул, что эта инициатива свидетельствует о заботе об обществе и ее жителей. Президент подчеркнул, что повышение тарифов еще не произошло.

«А если и когда оно состоится, то незащищенные слои населения, и это моя принципиальная позиция, должны быть твердо защищены. И их положение повышение тарифов не имеет права задевать», - сказал Петр Порошенко.

Он отметил, что это должно происходить и через механизмы субсидий, а сумма платежа для малообеспеченных слоев населения не должна измениться.

«Пенсионное законодательство так имплементировано, что существует определенное количество людей, в том числе и в селе, которые получают пенсию меньше прожиточного минимума», - отметил он.

Петр Порошенко отметил, что правительству нужно дать поручение выплачивать компенсацию тем пенсионерам, которые получают меньше прожиточного минимума. Также глава государства отметил, что при подготовке предложений в бюджет это предложение должно быть учтено.

Ранее сообщалось, что необходимость возврата в следующем году значительных долгов уменьшит возможности бюджета для осуществления социально-экономических расходов.