Депутат Николаевского облсовета пожаловалась Савченко, что ремонт дорог в Арбузинке не закончат в срок

Депутат Николаевского областного совета от фракции «Укроп» Анна Воронок написала обращение к председателю Николаевской областной государственной администрации Алексею Савченко с просьбой проконтролировать ремонт дорог в Арбузинской объединенной территориальной общине, которые должны закончиться уже к концу октября, а на сегодняшний день, по словам депутата, сами работы еще не были начаты.

Соответствующее обращение Анна Воронок опубликовала у себя на странице в Facebook.

В тендере на текущий мелкий ремонт трех дорог «Арбузинка – железнодорожная станция Трикраты», «Арбузинка-Новокрасное» и «Арбузинка-Еланец-Новая Одесса» был указан срок окончания работ – 30 октября, однако, по словам Воронок, ремонт еще не начался.

«Я, как депутат, обеспокоена данной ситуацией и (...) прошу Вас принять все возможные меры по проведению ремонта дорожного покрытия на автомобильных дорогах Арбузинского района Николаевской области», - сказано в обращении Савченко.

На сайте публичных закупок Prozorro тендер был проведен управлением инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации. Договор на 4 миллиона 200 тысяч 62 гривны заключили с ООО «ЮГ СТРОЙ КОМПАНИ». Работы должны быть выполнены до 30 октября.

В комментариях «Преступности.НЕТ» начальник управления Сергей Сикорский отметил, что работы были не начаты из-за нехватки бригад и заверил, что до конца недели между ведомством и подрядчиком будет заключен дополнительный договор, в котором перенесут срок выполнения работ до конца декабря.

Напомним, капитальный ремонт троицкого моста проведут в следующем году, если Укравтодор выделит на него деньги.