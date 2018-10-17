«Вы со всеми сводите счеты!»: В Николаевском облсовете со скандалами полтора часа утверждали программу развития культуры в области

В Николаевском областном совете депутаты около полутора часа со спорами утверждали программу по развитию культуры в Николаевской области на 2019-2021 годы.

Вопрос рассматривали в среду, 17 октября, на комиссии по вопросам культуры, науки и образованию, семьи и молодежи, спорта, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

С докладом по вопросу о проекте областной целевой национально-культурной программы «Сохранение и развитие этнической, культурной и языковой самобытности национальных меньшинств в Николаевской области» выступал начальник управления культуры, национальностей и религий Николаевской облгосадминистрации Михаил Димитров. Чиновник рассказал об основных мероприятиях, которые будут проводиться с национальными меньшинствами, а также со встречами делегаций из разных стран.

— Украинцы в Канаде, в Италии, в Германии и есть коллективы творческие малочисленных народов мира, которых надо поддержать у нас, за границей. Турки-месхетинцы, чехи, болгары тоже выехали. У них есть коллективы творческие, чтоб, когда будет встреча, их можно было бы тут встречать, для этого выделяем мы 202 тысячи, - сказал Димитров.

Михаил Димитров В ответ на это председатель комиссии, депутат Надежда Иванова отметила, что, по ее мнению этих средств недостаточно. Депутат от «Оппозиционного блока» Николай Кравченко, в свою очередь, также заявил, что, по его опыту, денег не хватит.

— А я, как человек, который работал в этой сфере, понимаю, что средств недостаточно для того, чтоб встретить людей, чтоб их накормить. Я коллективом ездил по Турции. На пять дней в Анталии Турция потратила 20 тысяч долларов на содержание коллектива русского театра, - заявил Николай Кравченко.

Сотрудница управления ответила, что, если мероприятие будет иметь государственный уровень, оно будет финансироваться за счет государственного бюджета.

— Сейчас такая политика финансовая, согласно бюджетному кодексу, когда за счет государственного бюджета финансируется или какие-то проекты или соответствующие мероприятия национального уровня, - сотрудница департамента.

Кравченко, в свою очередь, поинтересовался, есть ли отдельная программа для ромской культуры.

— Есть два-три пункта финансирования ромской культуры, фестивалей, но у нас есть и отдельная программа – стратегия развития. Может нужно было бы не ставить в эту программу развития вопрос ромов? – Кравченко

Михаил Димитров отметил, что программу не разрабатывает управление, к тому же, в ней Николай Кравченко нет необходимости, поскольку постоянно проживающих представителей ромов в области нет.

— Программы отдельно принимаются там, где они компактно проживают или мигрируют. У нас таких поселений нет, - заявил Михаил Димитров.

Обсуждение этого вопроса затянулось и один из членов комиссии, депутат Сергей Черный сделал замечание Кравченко и добавил, что тот отнимает у комиссии время. В ответ на это Кравченко заявил, что задает необходимые вопросы. Кроме того, депутат добавил, что руководство управления культуры отдает предпочтение тем, с кем находится «в кумовских отношениях».

— Я был на заседании Совета национальных товариществ и, извините, те отношения, которые формируются с боку управления культуры, они противоречат тем постулатам, которые они выражают. Все гладко было на бумаге, а когда поднимается вопрос о том, что люди говорят, что им надо дать самим решать их вопросы, управление культуры перетягивает на себя... Вы же не знаете подоплеку всех этих цифр, а я знаю, кто с кем в кумовских отношениях находится, - заявил Кравченко.

Мурад Каймаразов К депутатам обратился председатель Николаевского областного совета национальных обществ Султан Мурад Каймаразов отметил, что его мнения при составлении программы никто не спрашивал.

— Я 25 лет отдал этой работе. Никто меня не спросит, какое у меня видение для того, чтобы прежде всего, вся система, которую мы строим, была стабильная. Создавать систему было очень сложно, - сказал Мурад Каймаразов.

Иванова предложила Каймаразову обговорить необходимые правки. В ходе обсуждения Кравченко заявил, что на одно из празднований, которое должно было быть обеспечено из бюджета области, Совет потратил свои деньги, арендовав Дом культуры. В ответ на это, Димитров заявил, что Каймаразов мог прийти и попросить средства на проведение мероприятия. Обсудив правки, депутаты проголосовали за вопрос и заслушали второй – о программе развития культуры. Михаил Димитров рассказал о том, что с 2016 по 2018 год в области проводились социокультурные акции, юбилеи, проходили гастроли театральных труп, колледжей. Также управление культуры проводило фестивали.

Димитров также рассказал о том, что субвенция от народных депутатов Тараса Креминя и Андрея Вадатурского в размере 780 тысяч была потрачена полностью на музей судостроения и флота и на колледж культуры и искусств. Чиновник отчитался, что за два года были отремонтированы 133 клубных заведения в ОТГ, а также 402 библиотеки. Также Димитров рассказал и о проблемах, главные из которых – здание для областной филармонии, передача на баланс городского совета кинотеатра «Искра», реконструкция и ремонт нескольких зданий и нехватка кадров.

— Для нас сегодня проблема остается помещение для филармонии – отремонтировал зал, очень стал светлым в ДК «Строителей», но не знаю, что с кинотеатром «Искра». Пока что город должен предоставить предложения с использованием денег. Реконструкция и реставрация зданий колледжа музыкального искусства, ремонт общежития колледжа культуры, капитальный ремонт областной библиотеки – 4-го этажа и кадры. Кадры – беда. Наши кадры выезжают заграницу работать, и мы не успеваем за собой их закреплять. Я не знаю, мы сейчас говорили с руководителями ОТГ, заключать договор после выпуска давать помощь, строить дома, оставлять на три года у себя, а лучше на пять, - заявил Михаил Димитров.

Депутат Кравченко сразу по окончанию отчета начал задавать вопросы, первый из которых относился к проблеме недостатка кадров. Кравченко напомнил, что из Николаевского академического русского художественного драматического театра увольняли актеров. В ходе обсуждения между депутатами возникла перепалка, однако Надежда Иванова прекратила спор, спросив у Димитрова, почему в сметах на финансирование мероприятий так разнятся суммы, учитывая, что большинство из них – это юбилеи.

— Почему и с каких расчетов на такую разную сумму у нас празднуются юбилеи? Что входит в программу мероприятий? Областная библиотека – 50 тысяч, музыкальный колледж – 120... – спросила Иванова.

Димитров отметил, что суммы исходили из пожеланий самих «виновников торжества».

— Это не один день. Это несколько мероприятий, которые будут проводиться. Юбилейные отмечаются 140, 130, 120, поэтому в данном случае разрабатывали сами коллективы и давали нам эти предложения, мы согласились с ними, - отметил Димитров.

Кравченко, в свою очередь, задал очередной вопрос – депутат попросил объяснить, зачем тратить деньги на приглашение гостей из других городов.

— Вы говорите, что очень важный аспект деятельности театра – это приезд гостей. Что это такое? Почему мы должны тратить бюджетные деньги для того, чтобы приехали какие-то люди непонятные и посидели в зале? - Кравченко

Димитров, в свою очередь, ответил, что гости могут быть и местными. Кравченко заявил, что не будет принимать программу, потому что в ней нет проектно-сметной документации по реставрации фасада русского театра.

— Я не согласен, чтобы принимать такую программу без раздела капитального строительства. Вносите в программу управления культуры и ставьте цифру конкретную. Пока что я на комиссии не слышу вопроса по проектно-сметной документации по реставрации русского театра, - заявил Кравченко.

Сотрудница управления объяснила, что проекты капитального ремонта зданий сферы культуры не могут быть в программе управления культуры, а должны быть в управлении капитального строительства.

— Дело в том, что с прошлого года государство перешло полностью на метод целевого планирования. Все коды целевой классификации, которые являются основными для учреждений, пропускаются непосредственно в программах, которые они сами составляют при финансировании и проходят через департамент. Мы уже провели все переговоры с департаментом финансов, - заявила сотрудник управления культуры.

Кравченко начал парировать, однако его перебил депутат Сергей Черный, который потребовал прекратить задавать вопросы и обсуждать их по полчаса.

— Скажите, сколько раз в жизни вы были в театре?, - спросил Кравченко. — Я был в театре раз пять. Я военный человек, - отметил Черный. — Ну это вообще серьезно, - Кравченко. — Нормально, а вы всю жизнь в театре были, где вы сейчас? – спросил Сергей Черный. — Я сейчас на пенсии, - ответил Николай Кравченко. — Ну и будьте дальше на пенсии, - заявил Сергей Черный.

Надежда Иванова попыталась прекратить ссору, отметив, что позиция Кравченко не конструктивна, однако он ответил ей, что когда-то уже обращался на комиссию с вопросом, почему из русского театра, во время его руководства, увольняли артистов. Иванова, в свою очередь, заявила, что Кравченко сам провоцировал работников театра увольняться.

— Если бы вы этим людям на ухо не говорили то, чего не существует, они бы себе не нарисовали несуществующих обид, эфемерных выгонов и не создали бы ситуацию, накалили, срежиссировали, людей никто не выгонял. Николай Антонович! Не хочу, противно! – заявила Иванова.

Сергей Черный добавил, что вопросы Кравченко – это его желание «свести счеты» с управлением культуры.

— Вы сюда пришли для того, чтоб счеты сводить. Вы со всеми сводите счеты! Культура вас абсолютно не интересует, - заявил Сергей Черный.

После полутора часов разбирательств Надежда Иванова попросила Кравченко огласить все правки по программе и проголосовать за нее. Депутат попросил дать расшифровку по разнящимся суммам на празднование юбилеев, проекты управления капитального строительства по капремонту, а также отчет о причинах недостатка кадров. После внесения правок все три депутата, входящие в состав комиссии, проголосовали за программу по развитию культуры.

Напомним, на имя городского головы Николаева Александра Сенкевича от одной из воинских частей пришло письмо с просьбой вернуть аварийный Дом офицеров флота на баланс Министерства обороны Украины.

Ранее сообщалось, что депутаты Никоалевского областного совета не знают, как по закону передать здание бывшего кинотеатра «Искра» в городскую собственность, опираясь только на письмо мэра Александра Сенкевича.

В свою очередь, председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил, что в следующем году хочет построить в Николаеве здание для музыкантов областной филармонии, а шахматную школу предлагает передать на баланс города.