Глава внешней разведки отказался отстранять своего заместителя Семочко

Заместителю Службы внешней разведки Сергею Семочко предъявят обвинения, если информация из журналистского расследования, в котором говорится о его домах в Киеве за миллионы долларов, подтвердится.

Об этом на заседании комитета противодействия коррупции сообщил первый замглавы СБУ Виталий Маликов, передает корреспондент LIGA.net.

Маликов отметил, что по результатам проверки будут два выхода.

— Сейчас информация взята в работу, проверяется. И есть два выхода по результатам проверки. Первый: если информация подтвердится, Семочко будет предъявлено обвинение. Второй: дело будет закрыто, о чем сообщат журналистам. Идут оперативные мероприятия, которыми занимается контрразведка, - сказал Маликов.

Сам глава СБУ Василий Грицак не пришел на заседание комитета, поскольку находится на международной встрече, сообщил его заместитель.

Глава СВР Егор Божок добавил, что обратился в контрразведку по поручению президента Петра Порошенко. До результатов проверки комментировать что-либо он считает юридически неправильным.

— Это первое. Второе. Что касается вопроса, связанного с возможной противоправной деятельностью... Артем Сергеевич (Сытник, глава НАБУ - ПН) ведет расследование уголовного производства. Как мне говорил Семочко, он сам обратился в НАБУ, чтобы это расследование было проведено, - считает он.

Также в Службе внешней разведки не исключают, что Land Cruiser Сергея Семочко - ведомственное авто, и что он был передан с баланса СБУ на баланс СВР вместе с «непробивными» номерами и водителем.

— С баланса на баланс межведомственная машина может передаваться между госорганами, - сказал Божок.

На уточнение, что это авто фиксировалось как минимум трижды с июня до октября, Божок отметил: значит, после перехода Семочко на новую должность оно было передано с ним.

— Автомобиль соответственно оборудован. Есть такой феномен в оперативной деятельности, раскрываю вам, как номера прикрытия. Водитель - оперативный... Он перешел со службы на другую службу, он военнослужащий, - добавил Божок.

Сергей Семочко в 2017 году судился с главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком. Эту информацию подтвердил Виталий Маликов.

Отвечая на вопрос депутата Виктора Чумака, с чем был связан судебный иск Семочко к своему руководителю Грицаку в прошлом году, Маликов заявил, что «были просчеты в служебной деятельности».

— Были просчеты в служебной деятельности. Были наложены некоторые дисциплинарные взыскания. Было обжаловано это дисциплинарное взыскание, - ответил Маликов.

Напомним, ранее Сергей Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.