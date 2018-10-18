Начать строить амбулатории в Николаевской области планируют в ноябре, - ОГА

Завершить процесс торгов и начать строительство 14-и амбулаторий первичной медицинской помощи в Николаевской области планируют уже в начале ноября.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

В ходе всеукраинского селекторного совещания было сказано, что по 9 из 12 проектов торги уже проведены и рассматриваются предложения участников. До конца октября планируется завершить процесс торгов и начать строительство.

Также, как сообщает пресс-служба, для всех 14 населенных пунктов, которые будут иметь новые амбулатории, разработана и утверждена градостроительная документация. Для 13-ти земельных участков получено выдержки из Государственного земельного кадастра.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области собираются строить 14 амбулаторий первой медико-санитарной помощи - соответствующие тендеры объявлены на сайте Prozorro.

В то же время, заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи сообщил, что на сегодняшний день отставания от графика строительства 14-и амбулаторий первичной медико-санитарной помощи в Николаевской области нет.