Сессия Николаевского горсовета: «Оппоблок» требует заслушать отчет Кузнецова о ненадлежащей подготовке города к пуску тепла ОНЛАЙН

В четверг, 18 октября в Николаевском городском совете проходит первое пленарное заседание 42-й очередной сессии.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Согласно распоряжению мэра Николаева Александра Сенкевича на сегодняшнем заседании депутаты заслушают вопрос по поводу запуска отопления и рассмотрят часть земельных вопросов.

Ранее сообщалось, что в Николаеве порядка 500 домов не готовы к отопительному сезону, так как ранее тепло принимали ЖЭКи, однако они еще не успели передать все объекты управляющей компании «Місто для людей Миколаїв».

После фракция «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете требовала мэра Александра Сенкевича и секретаря горсовета Татьяну Казакову созвать в срочном порядке сессию на четверг, 11 октября, из-за неготовности города к отопительному сезону.

Позже на совещании у главы Николаевской ОГА Алексея Савченко вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец отметил, что к пуску тепла не готовы лишь 22 дома, а сам Савченко попросил «не валить отопительный сезон».

В зале ведется онлайн-трансляция:

10:46 На выступление записался глава фракции «Оппозиционный Блок» Игорь Дятлов, который напомнил, что фракция обратилась к Сенкевичу 10 октября с требованием созвать срочно сессию по поводу отопительного сезона и поинтересовался когда будет эта сессия. Сенкевич пояснил, что этот вопрос заслушают сегодня в первую очередь.

При этом Дятлов предложил, при утверждении повестки дня, включить вопрос про подготовку к отопительному сезону 2018-2019 годов, и в рамках этого вопроса заслушать отчет директор Департамента ЖКХ Виталия Кузнецова про причины неподобающей подготовки к отопительному сезону и возможности разрешения данной ситуации.

Однако Сенкевич отметил, что Кузнецов с прошлой недели находиться на больничном, при этом отчитаться могут другие люди - профильный вице-мэр Юрий Степанец и заместитель начальника департамента энергоэффективности.

10:29 Глава фракции «БПП» Елена Киселева напомнила всем о произошедшей ситуации на территории колледжа в оккупированной Керчи и предложила почтить память погибших минутой молчания. Мэр ее поддержал и отметил, что Крым все же украинская территория, а ситуацию в колледже назвал масштабным терактом.

Александр Омельчук, Александр Сенкевич и Юрий Степанец Александр Сенкевич Татьяна Казакова

10:28 Мэр Николаева Александр Сенкевич напомнил, что во время перерыва фракция «ОБ» обратилась к нему с требованием собрать сессию для заслушивания информации по подготовке к отопительному сезону и отметил, что этот вопрос будет первым, а после депутаты будут рассматривать земельные вопросы, которых накопилось более 600.

10:22 На заседании зарегистрировалось 35 депутатов, сессия полномочна.

10:13 Третий ряд после фекального инцидента на прошлой сессии по прежнему отведен только для чиновников, депутатов от фракции «Блок Петра Порошенко» и «Наш Край» рассадили по другим рядам.