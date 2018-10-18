Порошенко поблагодарил украинскую делегации в ПАСЕ: «Это очень удачный пример консолидации вокруг национальных интересов Украины»

Президент Петр Порошенко провел встречу с членами постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом сообщает передает пресс-служба главы государства.

- Я инициировал эту встречу для того, чтобы поблагодарить нашу парламентскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы за победу. Я думаю, что это очень удачный пример, когда все политические силы, или абсолютное большинство политических сил консолидируются во время пребывания в международных политических организациях, таких как Парламентская ассамблея Совета Европы, консолидируются вокруг национальных интересов Украины, - сказал Петр Порошенко украинским парламентариям.

По его словам, это очень важно, потому что «сценарий россиян был в том, чтобы провести «триумфальную русскую осень или русскую весну» в Страсбурге». Он добавил, что они хотели показать, что «поведение, которое демонстрирует сейчас Россия во всем мире, но в первую очередь в Украине во время незаконной аннексии Крыма, во время агрессии против нас на востоке нашей страны, она является приемлемой и никуда западные демократии не денутся, проглотят и все можно решить деньгами, в том числе взносом в бюджет ПАСЕ российских денег».

- Я думаю, что было очень символично продемонстрировать, что не деньги все решают, что ценности для Европы являются первым приоритетом, - подчеркнул Президент, добавив, что украинские парламентарии, находясь в составе различных политических групп ПАСЕ смогли мобилизовать решение, которое четко подтверждает ценностный характер Совета Европы.

Глава государства особо отметил роль каждого народного депутата, который в составе парламентской делегации работает в ПАСЕ. Он также особо отметил и роль украинских дипломатов, работающих в Парламентской ассамблее Совета Европы.

- Шаг за шагом мы восстанавливаем справедливость, которая позволит нам вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс, вернуть Крым в Украину и Украину в Крым. И сделать ряд важных вещей для восстановления территориальной целостности, - отметил Президент.

- Консолидацию, которая так прекрасно родилась и продемонстрировала свою эффективность, надо сохранять», - также отметил Петр Порошенко.

Президент рассказал, что видел те кадры, которые облетели весь мир.

- Важно то, как это освещали на российских телеканалах. Им уже нужен переводчик, потому что слова украинского гимна для них как оружие наиболее эффективно. Я готов это признать, что украинский Гимн - это сильное оружие. А ваше исполнение, не по вокальных данных - было абсолютно безупречным, - сказал он.

По его словам, наши скоординированные действия привели к позициям, которые не дали России обеспечить реванш:

- Они растеряны, они не знают, что делать ... Так же, как они растеряны в вопросах церкви. Думаю, что это только мобилизует нас на эффективные дальнейшие шаги и наша координация принесет дополнительные результаты.

Президент также добавил, что украинская делегация в Страсбурге продемонстрировала, что это не является и не будет только проблемой Украины.