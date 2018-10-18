По инициативе губернатора Савченко ОТГ Николаевщины смогут самостоятельно использовать средства госсубвенции на ремонт местных дорог

Николаевская ОГА первой из областей откликнулась на социальный запрос органов местного самоуправления о передаче средств на дороги общинам. Благодаря инициативе председателя Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко были разработаны изменения в Программу развития автомобильных дорог общего пользования Николаевской области, где предусмотрена возможность использования 20% государственной субвенции на дороги общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах непосредственно объединенными территориальными общинами.

Об этом сообщают в пресс-службе облгосадминистрации.

Изменения были разработаны в Программу развития автомобильных дорог общего пользования Николаевской области. Заместитель председателя Николаевской ОГА Александр Кушнир у себя на странице в Facebook сообщил, что изначально эта идея была озвучена в ходе ежегодного мероприятия «День Диалога с властью», который проходил 24-25 сентября в Тернополе под руководством Виталия Кличко.

В ходе заседания было предложено рекомендовать направить не менее 20% средств субвенции из государственного бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах непосредственно в бюджеты городов областного значения и объединенных территориальных общин, распределив их между такими бюджетами отдельным приложением к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019».

— Николаевщина не стала ждать, пока Верховная Рада Украины и Правительство обработают и примут озвученные предложения и, уже, в пределах своих полномочий, откликнулась на социальный запрос органов местного самоуправления, - пишет Александр Кушнир.

В связи с этим, в ходе внеочередного пленарного заседания Николаевского облсовета 10 октября, депутаты проголосовали за возможность использования 20% субвенции для ОТГ и бюджетов местного значения.

— Уверен, именно такие шаги со стороны областной власти дают мощный сигнал нашим общинам о необратимости реформы децентрализации и укрепляют фундамент будущего развития на благо людей, - добавил Александр Кушнир.

Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевской области отменила шесть тендеров на ремонт трассы Н-11 «Николаев-Днепр» общей суммой 800 миллионов гривен.