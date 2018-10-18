Верховная Рада приняла за основу Госбюджет на следующий год – нардепы от БПП попались на кнопкодавстве

Парламент принял за основу и в целом проект постановления №9000-П о выводах и предложениях к проекту госбюджета на 2019 год. Таким образом нардепы поддержали за основу бюджет-2019.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Проект постановления за основу поддержали 242 нардепа, а в целом - со второй попытки 240 депутатов Рады.

Стоит отметить, что во время голосования за проект бюджета трое народных депутатов от БПП попались на кнопкодавстве. Об этом сообщает «Чесно».

«Сегодня в Верховной Раде произошла рядовое событие - народные депутаты нарушили Конституцию Украины. Трое из БПП - Андрей Иванчук, Константин Ярынич и Андрей Шинькович – кноподавили во время голосования по предложениям в бюджет на 2019 год», - говорится в сообщении.

Согласно проекту, заложен рост доходов по сравнению с 2018 годом на 9,0% - до 1 трлн 8 млрд гривен. В то же время расходы составят 1 трлн 94 млрд гривен, что на 10% больше, чем в 2018 году.

В документе предусмотрены расходы на оборону в размере 209,5 млрд гривен. Отметим, что согласно закону "О национальной безопасности", объемы финансирования оборонного сектора должны составлять не менее 5% от ВВП страны в год.

На финансирование Министерства внутренних дел предусмотрена сумма 71,6 млрд гривен, что на 19% больше, чем в текущем году (60,1 млрд гривен). В то же время на Генеральную прокуратуру предусмотрена примерно та же сумма, что и в 2018 году - 7,2 млрд гривен.

На образование в главной смете страны предусмотрено 242,1 миллиарда гривен, в частности 1 миллиард - на реформу новой украинской школы. На систему здравоохранения Кабмин заложил в бюджете 92,3 миллиарда гривен (на 9,5 млрд больше, чем годом ранее).

Также в бюджете предусматривается введение программы дотаций сельскохозяйственным предприятиям. В частности, 1,38 млрд гривен планируется направить на компенсацию сельскохозяйственной техники. Всего на поддержку агропромышленного комплекса планируют направить 6,9 млрд гривен бюджетных средств.

Кроме того, в проекте госбюджета предусмотрено увеличение бюджетов местных бюджетов на 41,4 миллиарда гривен.

Минимальная зарплата с первого января 2019 года вырастет на 12% - с 3723 до 4173 гривен.

Также Кабмин предлагает установить социальные расходы бюджета на уровне 301,8 миллиарда гривен, а на финансирование культуры - 5,4 миллиарда гривен, из которых 1 млрд - на производство новых фильмов.

Отметим, что в проекте госбюджета-2019 расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар.