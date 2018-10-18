Недостатки связаны с противоречием в нормах законодательства: Глава Николаевской ОГА Савченко о проверке Кабмина

В Николаевской облгосадминистрации рассказали недостатках, которые могут быть выявлены в ходе проверки, которая была инициирована Кабинетом Министров Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе облгосадминистрации.

Сообщается, что 18 октября состоялась встреча руководства ОГА и членов рабочей группы, которые будут проверять состояние исполнительной дисциплины облгосадминистрации. Глава ОГА отметил, что чиновники будут всячески способствовать проверке и предоставлять все необходимые документы.

«Нам нечего бояться. Сегодня есть возможность сдать экзамен качества и профессионализма. Вы должны на отлично сдать этот экзамен, потому что вы – те, кто сегодня сознательно взял на себя ответственность за строительство Украинского соборного самостоятельного государства», - сказал Алексей Савченко.

Также Савченко добавил, что в ходе проверки чиновники ОГА смогут дать свои рекомендации по устранению тех недостатков, которые связаны с несоответствием в нормах действующего законодательства.

«Сегодня недостатки работы всех ОГА известны членам правительства и они, в большинстве случаев, связанные с противоречием между собой ряда норм в действующем законодательстве. Я надеюсь, что во время работы правительственной проверки нам всем вместе удастся составить перечень проблематики, которая существует, чтобы потом поработать над ее устранением путем внесения изменений в отдельные законодательные акты», - заявил глава ОГА.

Также сообщается, что глава рабочей группы, заместитель Государственного секретаря Кабинета Министров Украины Геннадий Плис рассказал о процедуре проведения проверки и остановился на ряде нюансов в документальном оформлении результатов.

Отметим, что сама проверка всех направлений деятельности облгосадминистрации будет длиться 10 дней.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал проверки ряда областей на предмет целевого использования бюджетных субвенций, направляемых в том числе на выплаты заработных плат работникам бюджетной сферы.