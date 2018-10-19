«Мы еще ведем бой»: Савченко о попытках передать аварийный Варваровский мост на баланс «Укравтодора»

Алексей Савченко Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко сообщил, что просьба передать на баланс "Укравтодора" Варваровский мост, который по заключению экспертизы находится в аварийной состоянии, натолкнулась на отпор, так как таким же вариантом решения проблемы с мостами решил воспользоваться Днепр.

Об это Алексей Савченко заявил в пятницу, 19 октября, в ходе общения с николаевскими журналистами, в рамках проекта "Маю силу відповідати".

- Боремся за передачу Варваровского моста. Но в процесс вмешался город Днепр. Они говорят, что у них такая же ситуация, и у них два моста, протяженность которых в разы больше, чем в Николаеве. Они сразу вклинились и заявили, что если вопрос решается по Николаеву, то и они будут обращаться. Поэтому здесь есть некоторые нюансы. На бюджетном комитете этот вопрос рассматривался, на подкомитете тоже. И там мы получили такой хороший отпор. Но это не значит, что мы проиграли. Пока еще мы ведем бой, - заявил Савченко.

Как известно, ранее Алексей Савченко предложил передать мост обратно на баланс государственного предприятия «Укравтодор».

— Сегодня на территории государства существует нонсенс. Какой? Город Николаев – когда-то кто-о, проснувшись сутра, принял решение взять Варваровский мост на баланс города Николаева. Ну извините, мы развиваем город? Где город возьмет миллиард гривен для того, чтоб реконструировать мост? Я считаю, что нужно повернуться немедленно к рассмотрению вопроса по возвращению моста в «Укравтодор». К той организации, которой он принадлежит. И тогда будет справедливо. Я понимаю, что кому-то может не нравиться мэр, но у города нет таких денег на мост, а шишки летят на него, - добавил Савченко.

Ранее сообщалось, что в городском бюджете Николаева нет денег на реконструкцию или капитальный ремонт Южнобугского моста (бывший Варваровский мост), после изготовления проектно-сметной документации по реконструкции мэр Николаева Александр Сенкевич будет выходить на центральную власть с просьбой о полном финансировании работ.