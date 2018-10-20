Савченко вызвал в ОГА владельца предприятия, которое загрязняет реку в Новой Одессе

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко потребовал найти и позвать на встречу в ОГА руководителя завода, который загрязняет реку в Новой Одессе.

Об этом шла речь в пятницу, 19 октября, в ходе пресс-конференции, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Известно, что на сегодняшний день в Новой Одессе местный молокозавод «Белый сыр» сбрасывает в воду отходы, что в итоге привело к тому, что местный пруд загрязнился, приобрел розовый цвет и выделяет неприятный запах. Жители Новой Одессы жалуются на плохую экологическую ситуацию, однако власти пока не предприняли никаких мер, чтоб сбрасывание отходов прекратилось.

Как сообщало издание «Нова Одеса.інфо», в облгосадминистрации прошло совещание по этому вопросу, в ходе которого первый заместитель председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь поручил провести анализ сточных вод и провести доочистку реки предприятиям, которые этим занимаются.

Однако в ходе пресс-конференции выяснилось, что результаты анализа показали загрязнение воды, но предприятия так и не провели очистку. На вопрос о том, были ли наказаны руководители этих предприятий, Бонь отметил, что это «болезненное решение».

— Там болезненное решение, потому что там есть предприятия, на которых работают люди. Мы им ставили определенный срок, чтоб о они привели в соответствие эти показатели или предоставили хотя бы какие-то планы, - сказал Вячеслав Бонь.

Также он сообщил, что совещание по этому вопросу состоится в среду, 24 октября, а глава ОГА Алексей Савченко, в свою очередь, потребовал найти собственника молокозавода и также пригласить его на это совещание.

— В среду владельца, конечного бенефициара пригласите. Это известный человек? Вы не общались с первого августа? Я думаю, если бы владелец узнал, что его предприятие приносит экологический вред, он бы обязательно приехал бы сразу к вам и начал бы разговаривать, потому что для него это производство. Пожалуйста, конечного бенефициара мне, - сказал Алексей Савченко.

Напомним, в оккупированном Армянске из-за загрязнения воздуха остановили завод «Крымский титан», а детей эвакуировали в санатории.