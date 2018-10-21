Глава Николаевской ОГА поручил проверить «Космолоты» в Николаеве, несмотря на их лицензию от Национальной лотереи

Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко поручил проверить «Космолоты», которые открылись в Николаеве на предмет их легальной деятельности.

Об этом шла речь 19 октября, в ходе пресс-конференции, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Журналист отметил, что в «Космолотах» может осуществляться незаконная деятельность, в частности, могут работать специальные программы на компьютерах, имитирующие игровые автоматы. Глава ОГА отметил, что на сегодняшний день «Космолоты» имеют лицензию от Национальной лотереи.

— Мы исследовали этот вопрос. И как мне докладывало Управление по борьбе с экономической преступностью, эти компании «Космолот» имеют разрешение, входящие в структуру Национальной лотереи. И легально работают, - сказал Савченко.

Однако глава ОГА все равно поручил разобраться в этом вопросе и попросил журналиста указать адреса заведений.

Напомним, Полиция обезвредила группу мужчин, которые обстреляли «Лотомаркет» на проспекте Добровольского в Одессе.