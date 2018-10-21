США выходят из договора о ядерном вооружении – Россия за это пригрозила военно-техническим ответом

США официально объявили о планах выйти из договора с Россией о контроле над ядерным вооружением.

Об этом сообщает «The Guardian».

Договор был подписан еще в 1987 году Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым и привел к уничтожению почти 2 тысячи 700 ракет ближнего и среднего радиуса действия. Согласно договору существовал запрет на ядерные ракеты наземного запуска с диапазонами от 500 до 5500 километров.

Выступая перед журналистами после предвыборного мероприятия в Неваде, Трамп заявил, что Россия нарушила соглашение.

«Они нарушают его в течение многих лет, и я не знаю, почему президент Обама не вел переговоры и не выходил (из договора - ред). Мы не собираемся позволять им нарушать ядерное соглашение и делать оружие, и нам самим не позволено это. Мы те, кто остались в соглашении, и мы выполняем соглашение, но Россия, к сожалению, не выполнила соглашение, поэтому мы собираемся расторгнуть договор, мы собираемся выйти, - заявил Трамп».

Для выхода из соглашения США потребуется шесть месяцев.

В августе 2017 года в Конгрессе США уже обсуждали возможность выхода США из соглашения. В октябре того же года на Валдайском форуме Владимир Путин заявил, что в случае попытки выхода США из договора о РСМД «ответ России будет мгновенным и зеркальным».

Сергей Рябков В тоже время, как передает РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что если США продолжат в одностороннем порядке выходить из международных соглашений, Россия примет ответные меры, в том числе военного характера. Также он добавил, что РФ осуждает действия США, «которые шантажом пытаются добиться от Москвы уступок в сфере стратегической стабильности».

По его словам, обвинения Вашингтона в том, что Россия производит ракеты средней и малой дальности, являются надуманными. Рябков отметил, что вопрос расторжения ДРСМД слишком серьезный, чтобы решать его с помощью публичной полемики.

«Топорная и грубая американская политика вызывает все большее неприятие во многих странах и широких кругах международной общественности. В Вашингтоне не должны недооценивать эти сдвиги в настроениях», – заявил Рябков.

Напомним, что ранее спустя три года после подписания США выходят из соглашения, которое обеспечивало контроль над ядерной программой Ирана, а с Тегерана, в свою очередь, снимало санкции. Формальные причины такого решения Белого дома не подкреплены доказательствами, а настоящие, по мнению экспертов, заключаются в бизнес-интересах и личных взглядах президента США и его администрации.