«Для него это вопрос чести», - Савченко считает, что руководитель САД Николаевщины должен сделать все, чтоб закончить сезон с 98% использования денег

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко считает, что исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко должен закончить сезон ремонта дорог с максимальным использованием средств.

Об этом он рассказал 19 октября, в ходе пресс-конференции, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что Андрей Максименко отменил шесть тендеров на ремонт трассы Н-11 «Николаев-Днепр» из-за того, что Кабинет Министров Украины четко определил пикетажи, которые должны ремонтироваться.

По мнению Алексея Савченко, у Максименко есть достаточно полномочий, чтоб не согласиться с постановлением КМУ.

— Во-первых, если тебе твое руководство в Киеве устанавливает четкие рамки, где ты должен это сделать, то, извините пожалуйста, у тебя должны быть четкие рамки действующего законодательства и основания для того, чтоб тебе это не устанавливали. Если они тебе это уже установили, ты имеешь право не согласиться, - сказал Савченко.

Также, по словам главы ОГА, закончить сезон с выполнением средств в размере 98% к концу сезона ремонта дорог должно быть для Андрея Максименко «делом чести».

— Я ответил уважаемому господину Максименко на нашем совещании, что для него это вопрос чести. Я, если бы был на его месте, сделал бы все, чтоб закончить этот сезон и у меня был бы процент использования денег и строительство дорог 98%. Я ему это сказал, - добавил Алексей Савченко.

Как известно, люди перекрыли дорогу Н-14 11 сентября после того, как Кабмин принял решение забрать 300 миллионов гривен, заложенных на ремонт трассы Н-14 и перераспределить их на ремонт трассы Н-11: 200 миллионов Николаевской области и 100 миллионов - Днепропетровской. Акция протеста продолжилась и 12 сентября. Уже на следующий день, 13 сентября, трассу разблокировали.

В то же время, 12 сентября в Кабинете Министров прошло совещание, на котором Владимир Гройсман отметил, что решение о перераспределении средств на ремонт дорог еще не вступило в законную силу и предложил еще раз собрать всех руководителей дорожных организаций по вопросу перераспределения средств.