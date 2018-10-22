В Германии назвали «пагубным» решение США выйти из договора о ликвидации ракет с Россией

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Решение президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией является «пагубным».

Об этом написал в Twitter министр МИД Германии Нильс Аннен.

По его словам, Германия продолжит работать над ядерным разоружением, Россия также должна соблюдать свои обязательства.

«Европа теперь должна предотвратить наращивание ракет среднего радиуса действия», - написал Аннен.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Напомним, США официально объявили о планах выйти из договора с Россией о контроле над ядерным вооружением.

Юлия Акимова

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