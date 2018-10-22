«Человек понимает политические движения», - Савченко позовет на должность в ОГА экс-регионала Воронова, когда он определится с работой в мэрии Николаева

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил, что позовет Виталия Воронову на должность в ОГА, когда он примет окончательное решение по поводу своего увольнения с поста директора «Агенции развития Николаева».

Об этом он заявил 19 октября, в ходе пресс-конференции, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что Виталий Воронов написал заявление об уходе с должности директора «Агенции развития Николаева».

На вопрос о том, будет ли Алексей Савченко предлагать Виталию Воронову должность в облгосадминистрации, глава ОГА заявил, что Воронов – это человек, который «понимает политические движения и спекуляции». Также Савченко отметил, Виталий Воронов был одним из организаторов праздника в честь Дня Защитника Украины. По мнению Алексея Савченко, Воронов написал заявление из-за недостатка финансирования «Агенции развития», в связи с чем он не мог нормально осуществлять свою деятельность.

— Сегодня этот человек заботится о городе Николаеве, об общественности Николаевщины в целом. Человек понимает политические движения, политические спекуляции и политические интриги, которые происходят. Он стоит в стороне от этих жизненных нюансов. Я его попросил, и мы сделали праздник 14-го октября, к которому он тоже присоединился, и я его поблагодарил за это. Более того, он до этого создал праздник и города Николаева, и другие праздники, которые он сделал. И я уверен, что, если бы эта Дирекция, в которой он работал, получила бы достаточно денег на развитие, на то, что они могут сделать, я думаю, что вопрос о то, что он бы написал заявлении о сложении с себя полномочий, он был бы не к месту. Я считаю, что именно написание его заявления – это не означает, что он хочет уйти из команды города Николаева. Это говорит о том, что он показывает, чтоб обратили внимание: «Я уже не могу работать, потому что у меня нет того, с чем я хочу работать», - сказал Алексей Савченко.

Также глава области заявил, что на сегодняшний день Виталий Воронов является одним из разработчиков проекта реконструкции Каштанового сквера.

Стоит отметить, что 7 сентября на сайте Николаевской ОГА появился приказ об открытии вакансии пятого заместителя Алексея Савченко. На вопрос журналиста, рассматривает ли глава ОГА Воронова в этой должности, Савченко отметил, что Виталий Воронов – это творческий человек, а должность его заместителя предполагает «узкие рамки» и «большие ограничения».

— Вы понимаете, он – человек творческий. И такого человека ограничить в чем-то очень тяжело. Нужно задействовать очень мощную тяжелую артиллерию с аргументами, чтоб такой человек согласился пойти работать в определенных узких рамках. Должность заместителя имеет большие ограничения, к которым многие люди просто не готовы. Поэтому я не рассматривал, и мы не говорили с ним о должности моего заместителя. Это от уважения к нему, - сказал Алексей Савченко.

Что же касается работы в ОГА, Савченко добавил, что, как только Виталий Воронов определится со своим заявлением об уходе, он найдет подходящие аргументы, чтоб пригласить его на работу в облгосадминистрацию.

— А когда он определится точно, будет он работать в городе или не будет, тогда, я надеюсь, что мы можем встретиться и дать ответ, будет он у нас работать или нет, достаточно ли у меня аргументов для такого человека, пригласить его, чтоб он работал на Николаевскую область, или недостаточно. Я уверен, что, если он закончит свою деятельность в горсовете, он будет работать у нас. (...) Как отказываться от таких людей? – добавил Алексей Савченко.