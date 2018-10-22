Мэр Николаева созывает сессию горсовета на четверг, чтобы рассмотреть текущие вопросы

Николаевский городской голова Александр Сенкевич созывает на четверг, 25 октября 43-ю сессию горсовета.

Об этом свидетельствуют соответствующие распоряжения на сайте Николаевского горсовета.

Заседание назначено на 10:00, проходить оно будет в сессионном зале городского совета. На очередном заседании планируют рассмотреть текущие вопросы.

Напомним, что на прошлой неделе - 18 и 19 октября в горсовете проходила 42-я сессия. В частности, депутаты заслушали информацию о готовности города к отопительному сезону, а также признали работу директора департамента ЖКХ Виталия Кузнецова неудовлетворительной из-за некачественной подготовки города к осенне-зимнему периоду.

Положительно проголосовали «пакетом» за более 200 вопросов, а на втором пленарном заседании за большинство земельных вопросов проголосовали отрицательно.