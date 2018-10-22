Порошенко потребовал у ВР расширить программу субсидий в связи с повышением тарифа на газ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет требовать у Верховной Рады расширить программу субсидий в связи с повышением стоимости за газ.

Об этом сообщают в пресс-службе президента.

Порошенко будет требовать у депутатов увеличить сумму средств на выполнение программы субсидий.

«Как Президент я поставил Правительства очень жесткое требование - мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще любой, для кого это повышение является критическим», - отметил Петр Порошенко.

Президент добавил, что ни одна семья в Украине не должна чувствовать повышение тарифов.

«Мы подчеркиваем, что ни один человек, ни одна бедный человек, ни одна незащищенная семья не почувствовала повышение тарифов на своем собственном бюджете», - подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, ранее в «Нафтогазе» заявили, что Украина договорилась с МВФ о постепенном росте цен на газ.