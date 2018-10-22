«Только путем возврашения в российскую кабалу», – Порошенко призвал не верить популистам, которые обещают снизить цены на газ

Президент Украины Петр Порошенко призвал не верить популистам, которые обещают снижение цены на газ.

Об этом сообщают в пресс-службе Президента.

«Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые говорят - в шесть раз снизить цену. Это можно сделать только путем возвращения в российскую газовую кабалу », - заявил Петр Порошенко.

Президент заявил, что не позволит вернуть страну в «русский мир».

«Едва-едва выбрались из этой кабалы и сейчас опять пытаются туда вернуть. Развернуть страну в так называемый «русский мир» я не позволю при любых обстоятельствах. Советую меньше слушать сладкие голоса псевдозащитников. Почему? Потому меда в них много, правды - мало, или может и вовсе нет, - отметил Петр Порошенко.

Комментируя ситуацию с государственным гарантированным долгом Президент заметил, что те, кто сейчас говорит о том, что сможет снизить цену на газ, ранее сам «нахватался кредитов», которые сейчас нужно отдавать.

«А больше нахватались кредитов именно те политические силы, которые сегодня громче «защищают» простой люд. 54 миллиарда долларов - вот общее долговое наследие, которое нагуляли сегодняшние «правдоборцы» в 2007-2013 годах, когда были властные соответствующие политические силы. Теперь за ними кто-то должен убрать, извините, отдать», - добавил глава государства.

Петр Порошенко также напомнил, что Украина давно имела обязательства по урегулированию цены на газ, и их надо было выполнить еще задолго до его каденции.

«Не лишним будет напомнить, что обязательства сравнить внутренние цены на газ с ценой импортного газа Украина было взято, когда Гройсман еще был мэром Винницы. Соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября 2008 года. Фонд тогда возглавлял Доминик Стросс-Канн, а кто в то время был премьер-министром - очень легко заглянуть в Википедию. Но кто бы ни был - подобные обязательства носят не персональный, а международно-правовой характер. Хотя обязательства и деньги брали одни, а возвращать деньги должны другие », - констатировал Президент.

Он добавил, что решение правительства имеет не только социально-экономическую, но и стратегическую геополитическую составляющую: продолжение сотрудничества с МВФ позволяет сохранить макроэкономическую стабильность и стабильность курса гривны, но и закрепить энергетическую независимость Украины от Москвы.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что с 1 ноября цена на газ для населения будет увеличена на 23%.