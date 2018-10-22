В Николаеве разыскивают мужчину,который изнасиловал 12-летнюю девочку прямо в кабине лифта

В Николаеве 22 октября в полицию поступило сообщение об изнасиловании 12-летнего ребенка.

Об этом сообщается в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области.

Сообщение поступило в полицию 22 октября, около 15:00. Злоумышленник напал на ребенка в лифтовой кабине многоэтажки в микрорайоне Намыв. Мужчине на вид около 20 лет.

— Приметы разыскиваемого: рост - 165-170 см, на вид около 20 лет, волосы темно-коричневого цвета заключено назад, глаза темные узкие, брови широкие черные, губы тонкие. На подбородке имеет бородку. Был одет в брюки и спортивную кофту черного цвета с капюшоном, под кофтой футболка темного цвета. Обувь спортивная темного цвета, - сообщают в полиции.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства и лицо, совершившее преступление, назначено проведение ряд необходимых экспертиз.

По данному факту начато уголовное производство а признакам части 3 статьи 153 Уголовного Кодекса Украины «Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом», что наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Напомним, в субботу, 20 октября на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в Ингульском районе Николаева мужчина изнасиловал жену знакомого.