До двух лет тюрьмы за карту без Абхазии и Южной Осетии: В Грузии зарегистрировали законопроект

Парламент Грузии зарегистрировал законопроект, согласно которому составление карты с нарушением территориальной целостности Грузии (без территорий Абхазии и Южной Осетии) становится уголовно наказуемым преступлением.

Об этом сообщает издание Грузия.online".

Согласно законопроекту, в уголовном кодексе появится статья 343-прима с содержанием «Изготовление, производство, распространение, рекламирование, реализация, ввоз в Грузию или вывоз из Грузии издания напечатанной карты, составленной с нарушением территориальной целостности Грузии или иного продукта, содержащего такое изображение».

Парламентарии считают, что такое преступление должно наказываться штрафом или лишением свободы сроком до 2 лет.

О внесении соответствующих изменений в Уголовный кодекс Грузии заговорили после скандала на 43-й Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла в городе Батуми с 23 сентября по 6 октября.

Как оказалось, прибывшая на Олимпиаду делегация из российского Ханты-Мансийска раздала волонтерам подарки, среди которых была и карта мира, где Грузия была изображена без Абхазии и Цхинвальского региона (так называемой Южной Осетии). Карты были изъяты, а на церемонии закрытия Олимпиады председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе передал делегации из Ханты-Мансийска карту Грузии, напечатанную в соответствии с соблюдением международно признанных границ.

Напомним, 16 марта, в прямом эфире вечернего выпуска новостей на канале UA:ПЕРВЫЙ зрители 27 секунд видели карту Украины без полуострова Крым и названий областей и городов.

Ранее сообщалось, Служба безопасности Украины предотвратила распространение календарей к ЧМ-2018 с Крымом в составе Российской Федерации.