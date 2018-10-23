«Мощный и сильный украинский дух», – Порошенко поздравил победителей III юношеских Олимпийских игр

Президент Петр Порошенко поздравил победителей и призеров III юношеских Олимпийских игр.

Об этом сообщается в пресс-службе Президента.

Петр Порошенко отметил, что десять лет назад об Украине мало кто знал.

«Об Украине, к сожалению мало кто знал. Сейчас никто нас не путает. Сейчас весь мир демонстрирует солидарность с Украиной в нашей борьбе. Страна, которая дает отпор в российском агрессору. Весь мир знает мощь нашей армии. Выносливость, мужество украинского народа. Но очень важно, чтобы весь мир узнал об Украине и по спортивным победам», - сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что каждый из спортсменов юношеской сборной сделал для этого огромный вклад. Он поблагодарил спортсменов, которые завоевали 7 золотых медалей, 8 - серебряных, 8 - бронзовых.

«Но в целом - за мощный и сильный украинский дух. И в Латиноамериканском континенте знают сейчас Украину с наилучшей стороны. Уверен в том, что это и есть очень большой вклад, аванс в наши будущие победы и в Токио в 2020 году, и в Париже в 2024-м, и в Лос-Анджелесе в 2028 году. Теперь мы уже имеем больше оснований для того, чтобы надеяться на награды», - сказал Петр Порошенко.

По его словам, Олимпийская сборная Украины может поучиться на опыте достижений юношеской сборной.

Глава государства также поздравил золотых медалистов - Назара Нарядного по спортивной гимнастике, Михаила Кохана по легкой атлетике, Валерия Иваненко по легкой атлетике, Ярославу Магучих по легкой атлетике.

«Очень важно, чтобы их подвиги вдохновляли и других наших спортсменов на то, что золотые медали – это не только их достижения, а это достижение страны. И это большой повод для радости не только Президента, «держал кулаки», но и всей армии украинских болельщиков. Потому что вас смотрела вся страна, вас смотрел весь мир. Я очень рад тому, что у нас это получилось», - подчеркнул Президент.

Напомним, николаевская саблистка Ольга Харлан попала в рейтинг «100 самых влиятельных женщин Украины в 2018 году».