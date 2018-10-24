Сессия Николаевского горсовета: Директор ДЖКХ Кузнецов все еще на больничном, а отчитываться будут его замы ОНЛАЙН

В среду, 24 октября в Николаевском городском совете проходит пленарное заседание внеочередной 43-й сессии.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На сегодняшнем заседании депутаты должны заслушать отчет директора департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета Виталия Кузнецова об использовании в 2018 году бюджетных средств, предусмотренных на жилищно-коммунальное хозяйство города.

Также депутаты повторно рассмотрят решение Николаевского городского совета от 19 октбяря №42 / 299 «О предоставлении разрешения на изготовление технической документации землеустройства субъекту хозяйствования в Ингульском районе Николаева», которое ранее ветировал мэр Сенкевич.

В зале ведется онлайн-трансляция:

11:09 Депутаты предлагают закрыть сессию и назначить ее на тот день, когда Кузнецов выйдет с больничного. В тоже время глава фракции ОБ Игорь Дятлов поинтересовался, кто в отсутствии Кузнецова назначен и.о. директора, на что мэр заявил, что это Александр Брижатый. Тогда Дятлов заявил что они готовы заслушать Брижатого, если он может отчитаться.

10:57 Депутат Олег Крысенко поинтересовался, почему у депутатов нет докумтентов по отчету директора ДЖКХ Виталия Кузнецова. Секретарь горсовета Татьяна Казакова отметила, что ДЖКХ не прислал никаких документов. Тогда Крысенко заявил, что незачем было созывать сессию, и не тратить время депутатов.

В тоже время Сенкевич заявил,что Кузнецов все еще на больничном, а отчитаться могут его замы.

10:48 На сессии зарегистрировалось 34 депутата и мэр Николаева. При этом большинство депутатских мест пустуют, хотя и карточки депутатов на месте.

10:18 В зале не больше 25 депутатов, мэр Александр Сенкевич просит всех вставить карточки, чтобы зарегистрироваться на сессии.