Исаков снова хочет инициировать отставку мэра Николаева – Сенкевич же считает, что он недостоин быть депутатом

Депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков снова зарегистрировал проект решения о досрочном прекращении мэром Николаева Александром Сенкевичем своих полномочий.

Обращение, в котором говорится о документе, он опубликовал на своей странице в Facebook.

Так, Исаков обратился к главе постоянной депутатской комиссии Николаевского городского совета по вопросам прав человека, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики с просьбой рассмотреть документ, после чего его могут вынести в сессионный зал.

В свою очередь, Сенкевич заявил, что Исаков со своими «политическими амбициями, интригами и гнилой популярностью» не достоин быть депутатом городского совета и николаевцам нужно инициировать его отзыв, передаёт Інше ТВ.

- Сергей Исаков не единожды показывал себя не как человек, способный созидать и строить, а как человек-разрушить и критикан. Первый раз он вынес проект решения о недоверии городскому голове, что стало для города полугодичным отставанием в развитии. Сегодня Сергей Михайлович не понимает, что мы находимся в преддверии бюджетного процесса. Он не понимает, что мы находимся в преддверии отопительного сезона и многих вещей, которые направлены на развитие города, а не на то, чтоб отправлять город вниз на дно. Ему важней политические амбиции, интриги, гнилая популярность. Его инициатива не прошла комиссии, не зарегистрирован проект решения, — сказал мэр.

Ранее сообщалось, что внефракционный депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков подготовил новый проект решения о досрочном прекращении полномочий городского головы Александра Сенкевича.

Напомним, что постоянная депутатская комиссия Николаевского городского совета по вопросам прав человека, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики рекомендовала аппарату горсовета зарегистрировать проект решения о досрочном прекращении полномочий мэра Николаева Александра Сенкевича, который инициировал депутат Сергей Исаков.

После 5 октября 2017 года 42 депутата Николаевского городского совета от трех партий – «Оппозиционный блок», «Блок Петра Порошенко» и «Наш край» - путем тайного голосования приняли решение о выражении недоверия мэру Николаева Александру Сенкевичу и о досрочном прекращении его полномочий

Напомним, 16 марта судья Черенкова удовлетворила иск Александра Сенкевича к Николаевскому горсовету об отмене решения о прекращении его полномочий. 2 апреля судья также внесла дополнение в это решение, что позволило Сенкевичу немедленно занять пост мэра Николаева.

Секретарь горсовета Татьяна Казакова отказалась подавать апелляцию от своего имени и сообщила, что решение о подаче апелляционной жалобы должны принять депутаты на сессии городского совета, но у депутатов не было единого мнения относительно подачи апелляции. В итоге апелляцию подали четыре депутата: Сергей Исаков, Ростислав Филевский, Олег Солтыс и Владислав Ентин. Олег Солтыс и Владислав Ентин отозвали свои жалобы после встречи с главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко.

Отметим, что Сергей Исаков также предложил членам постоянной депутатской комиссии по вопросам законности и гласности дополнить регламент горсовета разделом о досрочном прекращении полномочий городского головы.

27 июля Одесский апелляционный административный суд закрыл производство по апелляционным жалобам депутатов Николаевского горсовета Сергея Исакова и Ростислава Филевского на решение суда о восстановлении Александра Сенкевича на посту городского головы Николаева. Таким образом, депутатам отказали в удовлетворении апелляционных жалоб.